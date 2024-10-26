Сербский министр Попович: российские активы в республике будут защищены

27 октября 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

Сербский министр Ненад Попович назвал циничным арест российских активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские активы в Сербии будут защищены. Государство намерено соблюдать в этом вопросе нормы международного права. Об этом рассказал курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии министр Ненад Попович. «Любой иностранный инвестор защищен касательно своего капитала в Сербии. Я могу сказать, что российский капитал в Сербии будет абсолютно защищен, потому что это наша политика. Таково международное право, и мы соблюдаем международное право», — сказал в интервью ТАСС Попович. Политик указал, что Сербия в вопросах политики придерживается принципов независимости и свободы. Министр подчеркнул, что в Сербии демократическая политическая система, и власти действуют в интересах своего народа. Попович указал на давление со стороны западных стран из-за обилия активов «Газпрома» и других российских компаний. Он назвал заморозку российских активов циничным поведением, противоречащим принципам демократии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил западным странам направить замороженные российские активы Киеву. По его словам, средства пошли бы на производство беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские активы в Сербии будут защищены. Государство намерено соблюдать в этом вопросе нормы международного права. Об этом рассказал курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии министр Ненад Попович. «Любой иностранный инвестор защищен касательно своего капитала в Сербии. Я могу сказать, что российский капитал в Сербии будет абсолютно защищен, потому что это наша политика. Таково международное право, и мы соблюдаем международное право», — сказал в интервью ТАСС Попович. Политик указал, что Сербия в вопросах политики придерживается принципов независимости и свободы. Министр подчеркнул, что в Сербии демократическая политическая система, и власти действуют в интересах своего народа. Попович указал на давление со стороны западных стран из-за обилия активов «Газпрома» и других российских компаний. Он назвал заморозку российских активов циничным поведением, противоречащим принципам демократии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил западным странам направить замороженные российские активы Киеву. По его словам, средства пошли бы на производство беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.