26 октября 2024

Прихватите зонтик: в Кургане с самого утра ожидается дождь

В Кургане ожидается дождь со снегом
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь пойдет с утра, к обеду возможен снегодождь
Дождь пойдет с утра, к обеду возможен снегодождь Фото:

Погода в Кургане 27 октября ожидается пасмурной и дождливой. Горожанам стоит прихватить с собой зонты. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.

«Около восьми утра возможен небольшой дождь. Ближе к обеду вероятен дождь со снегом», — указано на сайте Gismeteo. При этом температура воздуха будет плюсовая, в течение дня столбик термометра поднимется до +5 градусов. Ветер до 3 м/с.

Курганцев ожидает дождливый день
Курганцев ожидает дождливый день
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о том, что плюсовые температуры сохранятся до ноября. Они продержатся в первые дни месяца.

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Погода в Кургане 27 октября ожидается пасмурной и дождливой. Горожанам стоит прихватить с собой зонты. Об этом сообщается на сайте Gismeteo. «Около восьми утра возможен небольшой дождь. Ближе к обеду вероятен дождь со снегом», — указано на сайте Gismeteo. При этом температура воздуха будет плюсовая, в течение дня столбик термометра поднимется до +5 градусов. Ветер до 3 м/с. Ранее URA.RU сообщало о том, что плюсовые температуры сохранятся до ноября. Они продержатся в первые дни месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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