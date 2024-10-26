Прихватите зонтик: в Кургане с самого утра ожидается дождь

Дождь пойдет с утра, к обеду возможен снегодождь
Погода в Кургане 27 октября ожидается пасмурной и дождливой. Горожанам стоит прихватить с собой зонты. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.
«Около восьми утра возможен небольшой дождь. Ближе к обеду вероятен дождь со снегом», — указано на сайте Gismeteo. При этом температура воздуха будет плюсовая, в течение дня столбик термометра поднимется до +5 градусов. Ветер до 3 м/с.
Курганцев ожидает дождливый день
Ранее URA.RU сообщало о том, что плюсовые температуры сохранятся до ноября. Они продержатся в первые дни месяца.
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