Синоптик раскрыл, когда зимняя погода придет в Свердловскую область

В Свердловской области период зимней погоды начнется 3–5 ноября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Ориентировочно переход в зимний режим ожидается с 3–5 ноября. Именно с этого времени, по последним данным, прогнозируются устойчивые отрицательные дневные температуры», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, в воскресенье, 27 октября, регион окажется в области с низким барическим градиентом, что свидетельствует об отсутствии как циклонов, так и антициклонов поблизости. Свердловская область будет находиться под влиянием умеренно-холодной воздушной массы, которая будет продолжать постепенно остывать.
В Екатеринбурге прогнозируется преимущественно облачная погода. Ночью возможен туман или дымка. Также в городе не исключены небольшие осадки, вероятен дождь со снегом. Ветер западный и северо-западный со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Температурные показатели ночью будут находиться в диапазоне от 0 до +2 градусов, днем ожидается повышение до +3-6 градусов тепла.
В Свердловской области в ночное время температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. В дневные часы столбик термометра поднимется до отметок от +1 до +6 градусов.
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