26 октября 2024

Экстремал зачитал стих Орлова перед прыжком из воздушного шара над Кунгуром. Видео

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Мужчина покинул аэростат с парашютом за спиной (архивное фото)
Мужчина покинул аэростат с парашютом за спиной (архивное фото) Фото:

Любитель экстремальных видов спорта прочитал стихотворение «Родное» поэта Владимира Орлова перед прыжком из воздушного шара в небе над Кунгуром (Пермский край). Поэтические строчки получили массовую известность благодаря фильму «Брат-2».

«Это Родина моя, Всех люблю на свете я», — произнес мужчина и выпрыгнул из корзины воздушного шара. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «Пермский Край». На панорамных кадрах угадываются очертания Кунгура. 

Старинный купечески город является одной из столиц воздухоплавания в РФ и кузницей пилотов. В этом году в регионе провели сразу два масштабных тематических события. Это Чемпионата ПФО и Кубок Прикамья по воздухоплаванию, а также — арт-фестиваль «Дыхание ветра».

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Любитель экстремальных видов спорта прочитал стихотворение «Родное» поэта Владимира Орлова перед прыжком из воздушного шара в небе над Кунгуром (Пермский край). Поэтические строчки получили массовую известность благодаря фильму «Брат-2». «Это Родина моя, Всех люблю на свете я», — произнес мужчина и выпрыгнул из корзины воздушного шара. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «Пермский Край». На панорамных кадрах угадываются очертания Кунгура.  Старинный купечески город является одной из столиц воздухоплавания в РФ и кузницей пилотов. В этом году в регионе провели сразу два масштабных тематических события. Это Чемпионата ПФО и Кубок Прикамья по воздухоплаванию, а также — арт-фестиваль «Дыхание ветра».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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