Любитель экстремальных видов спорта прочитал стихотворение «Родное» поэта Владимира Орлова перед прыжком из воздушного шара в небе над Кунгуром (Пермский край). Поэтические строчки получили массовую известность благодаря фильму «Брат-2».
«Это Родина моя, Всех люблю на свете я», — произнес мужчина и выпрыгнул из корзины воздушного шара. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «Пермский Край». На панорамных кадрах угадываются очертания Кунгура.
Старинный купечески город является одной из столиц воздухоплавания в РФ и кузницей пилотов. В этом году в регионе провели сразу два масштабных тематических события. Это Чемпионата ПФО и Кубок Прикамья по воздухоплаванию, а также — арт-фестиваль «Дыхание ветра».
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