04 августа 2024
03 августа 2024

Пермский арт-фестиваль «Дыхание ветра» пройдет без состязаний воздухоплавателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие XX фестиваля воздухоплавателей "Небесная ярмарка" 2022. Кунгур, воздушный шар
На фестивале можно будет подняться в небо Фото:

В Пермском крае тематический арт-фестиваль «Дыхание ветра» в этом году пройдет отдельно от спортивных соревнований по воздухоплаванию. Фестиваль состоится в ближайшие выходные, 10—11 августа, а Кубок региона и Чемпионат ПФО среди аэронавтов пройдут в сентябре.

«Арт-фестиваль „Дыхание ветра“ состоится 10—11 августа в деревне Пеньки. В эти два фестивальных дня можно будет подняться в небо на воздушных шарах и тепловых аэростатах (в том случае, если будет позволять погода), увидеть световой перформанс на озере Горава, принять участие в состязаниях на воде, посидеть у ночного костра», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» ПДНТ «Губерния».

В сообщении говорится, что в рамках фестиваля пройдут соревнования по воздухоплаванию на кубок Пермского края, но организаторы состязаний заявили URA.RU, что это ошибка. Борьба за кубок развернется в сентябре. Оба мероприятия должны были состояться вместе еще в июле. Но их пришлось перенести из-за плохой погоды.

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В Пермском крае тематический арт-фестиваль «Дыхание ветра» в этом году пройдет отдельно от спортивных соревнований по воздухоплаванию. Фестиваль состоится в ближайшие выходные, 10—11 августа, а Кубок региона и Чемпионат ПФО среди аэронавтов пройдут в сентябре. «Арт-фестиваль „Дыхание ветра“ состоится 10—11 августа в деревне Пеньки. В эти два фестивальных дня можно будет подняться в небо на воздушных шарах и тепловых аэростатах (в том случае, если будет позволять погода), увидеть световой перформанс на озере Горава, принять участие в состязаниях на воде, посидеть у ночного костра», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» ПДНТ «Губерния». В сообщении говорится, что в рамках фестиваля пройдут соревнования по воздухоплаванию на кубок Пермского края, но организаторы состязаний заявили URA.RU, что это ошибка. Борьба за кубок развернется в сентябре. Оба мероприятия должны были состояться вместе еще в июле. Но их пришлось перенести из-за плохой погоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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