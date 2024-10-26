26 октября 2024

Стали известны имена погибших при крушении Ми-2 в Кировской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Управлял вертолетом опытнейший пилот
Управлял вертолетом опытнейший пилот Фото:

На борту разбившегося Ми-2 находились пилот, врач и два фельдшера. Имена погибших опубликовал в своем telegram-канале первый зампредседателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

«В Даровском районе в результате крушения вертолета санавиации погибла команда медиков, настоящих профессионалов, преданных своему делу: Валентин Комлев — пилот, Александр Гыска — врач, фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких», — сообщил Курдюмов.

Он отметил, что лично знал опытнейшего пилота Комлева, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Курдюмов принес соболезнования родным и близким погибших коллег.

Ранее URA.RU сообщало о крушении вертолета санавиации Ми-2 в Кировской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На борту разбившегося Ми-2 находились пилот, врач и два фельдшера. Имена погибших опубликовал в своем telegram-канале первый зампредседателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. «В Даровском районе в результате крушения вертолета санавиации погибла команда медиков, настоящих профессионалов, преданных своему делу: Валентин Комлев — пилот, Александр Гыска — врач, фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких», — сообщил Курдюмов. Он отметил, что лично знал опытнейшего пилота Комлева, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Курдюмов принес соболезнования родным и близким погибших коллег. Ранее URA.RU сообщало о крушении вертолета санавиации Ми-2 в Кировской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...