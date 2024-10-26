Стали известны имена погибших при крушении Ми-2 в Кировской области

На борту разбившегося Ми-2 находились пилот, врач и два фельдшера. Имена погибших опубликовал в своем telegram-канале первый зампредседателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.
«В Даровском районе в результате крушения вертолета санавиации погибла команда медиков, настоящих профессионалов, преданных своему делу: Валентин Комлев — пилот, Александр Гыска — врач, фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких», — сообщил Курдюмов.
Он отметил, что лично знал опытнейшего пилота Комлева, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Курдюмов принес соболезнования родным и близким погибших коллег.
Ранее URA.RU сообщало о крушении вертолета санавиации Ми-2 в Кировской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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