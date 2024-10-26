26 октября 2024
25 октября 2024

В Тюмени федеральную трассу окутал сильный туман. Фото

Федеральную трассу Тюмень-Омск окутал сильный туман
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе Тюмень-Омск установилась видимость не более 100 метров
На трассе Тюмень-Омск установилась видимость не более 100 метров Фото:

На федеральную трассу Тюмень-Омск в Голышмановском городском округе спустился сильный туман. Сейчас видимость там составляет не более 100 метров, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.

«На федеральной автодороге Тюмень-Омск в Голышмановском городском округе туман. Видимость не более 100 метров», — написано в telegram-канале ведомства.

На 217-м километре дороге стоит наряд ДПС. На их автомобиле включены проблесковые маячки. Такая мера предпринята для предотвращения аварийных ситуаций.

Наряд ДПС патрулирует трассу Тюмень-Омск для предотвращения аварийных ситуаций
Наряд ДПС патрулирует трассу Тюмень-Омск для предотвращения аварийных ситуаций
Фото:

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На федеральную трассу Тюмень-Омск в Голышмановском городском округе спустился сильный туман. Сейчас видимость там составляет не более 100 метров, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области. «На федеральной автодороге Тюмень-Омск в Голышмановском городском округе туман. Видимость не более 100 метров», — написано в telegram-канале ведомства. На 217-м километре дороге стоит наряд ДПС. На их автомобиле включены проблесковые маячки. Такая мера предпринята для предотвращения аварийных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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