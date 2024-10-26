На трассе Тюмень-Омск установилась видимость не более 100 метров
На федеральную трассу Тюмень-Омск в Голышмановском городском округе спустился сильный туман. Сейчас видимость там составляет не более 100 метров, сообщили в УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«На федеральной автодороге Тюмень-Омск в Голышмановском городском округе туман. Видимость не более 100 метров», — написано в telegram-канале ведомства.
На 217-м километре дороге стоит наряд ДПС. На их автомобиле включены проблесковые маячки. Такая мера предпринята для предотвращения аварийных ситуаций.
Наряд ДПС патрулирует трассу Тюмень-Омск для предотвращения аварийных ситуаций
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