26 октября 2024

Что ни в коем случае нельзя употреблять, чтобы сохранить здоровье кожи

Косметолог Кузенкова: сахар повышает риск развития тяжелой формы акне
© Служба новостей «URA.RU»
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Фастфуд может привести к тяжелой форме акне, сообщила косметолог Мария Кузенкова
Фастфуд может привести к тяжелой форме акне, сообщила косметолог Мария Кузенкова Фото:

Потребление большого количества сахара, жирной пищи и фастфуда может привести к проблемам с кожей, в частности, к тяжелой форме акне. Об этом заявила косметолог Мария Кузенкова.

«Если человек употребляет много сахара, жирную пишу, фастфуд, все это может привести к тяжелой форме акне. Если такая проблема уже существует — лучше полностью исключить эти продукты, а также молочку», — сообщила Мария Кузенкова в беседе с интернет-порталом «Подмосковье сегодня». По ее словам, помимо перечисленных продуктов, на состояние кожи также влияют курение и алкоголь, качество домашнего ухода и сна. 

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук заявил, что частое употребление фастфуда может увеличить риск депрессии. А чрезмерное потребление сахара может привести к близорукости, катаракте, глоукоме и даже слепоте, рассказал врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев.

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Потребление большого количества сахара, жирной пищи и фастфуда может привести к проблемам с кожей, в частности, к тяжелой форме акне. Об этом заявила косметолог Мария Кузенкова. «Если человек употребляет много сахара, жирную пишу, фастфуд, все это может привести к тяжелой форме акне. Если такая проблема уже существует — лучше полностью исключить эти продукты, а также молочку», — сообщила Мария Кузенкова в беседе с интернет-порталом «Подмосковье сегодня». По ее словам, помимо перечисленных продуктов, на состояние кожи также влияют курение и алкоголь, качество домашнего ухода и сна.  Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук заявил, что частое употребление фастфуда может увеличить риск депрессии. А чрезмерное потребление сахара может привести к близорукости, катаракте, глоукоме и даже слепоте, рассказал врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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