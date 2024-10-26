Что ни в коем случае нельзя употреблять, чтобы сохранить здоровье кожи

Потребление большого количества сахара, жирной пищи и фастфуда может привести к проблемам с кожей, в частности, к тяжелой форме акне. Об этом заявила косметолог Мария Кузенкова.
«Если человек употребляет много сахара, жирную пишу, фастфуд, все это может привести к тяжелой форме акне. Если такая проблема уже существует — лучше полностью исключить эти продукты, а также молочку», — сообщила Мария Кузенкова в беседе с интернет-порталом «Подмосковье сегодня». По ее словам, помимо перечисленных продуктов, на состояние кожи также влияют курение и алкоголь, качество домашнего ухода и сна.
Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук заявил, что частое употребление фастфуда может увеличить риск депрессии. А чрезмерное потребление сахара может привести к близорукости, катаракте, глоукоме и даже слепоте, рассказал врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев.
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