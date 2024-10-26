26 октября 2024

На курганской трассе погиб водитель Lada после ДТП с фурой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ выясняет обстоятельства аварии на трассе
ГАИ выясняет обстоятельства аварии на трассе Фото:

В Шадринском округе Курганской области в результате страшной аварии на трассе с участием большегруза погиб водитель Lada. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России в регионе.

«Вечером 26 октября на 204-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган, водитель большегруза Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada Priora. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск». К посту прикреплено видео с места происшествия.

Уточняется, что водитель фуры не пострадал. На месте аварии работает полиция, отметили в ГАИ. 

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В Шадринском округе Курганской области в результате страшной аварии на трассе с участием большегруза погиб водитель Lada. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России в регионе. «Вечером 26 октября на 204-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган, водитель большегруза Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada Priora. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск». К посту прикреплено видео с места происшествия. Уточняется, что водитель фуры не пострадал. На месте аварии работает полиция, отметили в ГАИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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