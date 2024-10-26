В Шадринском округе Курганской области в результате страшной аварии на трассе с участием большегруза погиб водитель Lada. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России в регионе.
«Вечером 26 октября на 204-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган, водитель большегруза Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada Priora. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск». К посту прикреплено видео с места происшествия.
Уточняется, что водитель фуры не пострадал. На месте аварии работает полиция, отметили в ГАИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!