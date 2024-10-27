Мать бойца СВО обратилась в ООН из-за шантажа Украины

Родители российского военнослужащего Николая Шепилова, попавшего в плен к ВСУ, обратились в международные организации с просьбой о помощи в его возвращении домой. По словам родителей, украинские военные требуют выкуп за жизнь их сына, угрожая в противном случае его убить.
«Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, международный комитет Красного креста с обращением к международным организациям. Просим найти нашего сына, который находится в украинском плену, не допустить над ним пыток, издевательств и гибели. И вернуть его на родину», — рассказал отчим пленного Валентин Килеберда в беседе с РИА Новости.
Валентина Шепилова, мать Николая, рассказала, что ее сын изначально служил в военных формированиях Луганска, а затем стал военнослужащим ВС РФ. В октябре Николай связался с родителями и сообщил о своем пленении, после чего последовали требования выкупа от ВСУ.
Ранее мать пленного Николая Валентина Шепилова заявила, что вымогательство началось с требования прислать ксерокопии паспорта ее сына. В ходе переговоров ВСУ установили сумму в 700 тысяч рублей после того, как девушка Николая случайно упомянула наличие у нее этой суммы. Также Валентина отметила, что Николай стал более агрессивным и нервным, он обвинял ее в нежелании помочь и опасался за свою жизнь.
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