ВСУ вымогают деньги у матери пленного россиянина, угрожая убийством сына

Мать российского военного Николая Шепилова, который попал в украинский плен, заявила о вымогательстве. По словам Валентины Шепиловой, ВСУ угрожают убить ее сына, если она не переведет им деньги.
Она рассказала, что ситуация началась с требования прислать ксерокопию паспорта ее сына. «Если не перешлете ксерокопию паспорта — меня убьют», — передает Шепилова слова своего сына. Их разговор приводит РИА Новости. После этого украинские солдаты начали требовать деньги. Мать солдата добавила, что в ходе переговоров они установили сумму в 700 тысяч рублей после того, как девушка ее сына случайно упомянула наличие у нее такой суммы.
Валентина также рассказала, что Николай стал более агрессивным и нервным, он обвинял ее в нежелании помочь и опасался за свою жизнь. Тогда же он попросил ее перевести денежные средства в город Новосибирск, как того требовали украинские военные. Она пыталась выяснить у них, на что пойдут отправленные ею деньги, но ответа так и не получила.
Николай Шипилов, уроженец Луганска и бывший шахтер, в феврале 2022 года присоединился к вооруженным силам Луганской Народной Республики, еще до того как ЛНР стала частью Российской Федерации осенью того же года. Впоследствии он вступил в ряды ВС РФ.
Это не первый случай, когда ВСУ издеваются над российскими военнопленными. Ранее жена плененного российского солдата обратилась к ООН с просьбой о помощи. ВСУ угрожали прислать голову ее мужа, в случае если она не подожжет военкомат.
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