26 октября 2024

«Лица перемотаны шарфами»: в автобусах Екатеринбурга орудуют воровки

В Екатеринбурге женщины с перемотанными шарфами лицами воруют мобильные телефоны
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, ожидание транспорта, мужчина с телефоном, телефон в руке
Воровки обычно работают по двое. Фото:

В автобусах Екатеринбурга женщины с перемотанными шарфами лицами воруют мобильные телефоны. Их заметили на остановке «Академика Шварца», рассказал очевидец.

«На остановке „Академика Шварца“ в сторону Уктуса орудуют воровки телефонов. У женщин видны только глаза, лица перемотаны шарфами. Работают по двое, иногда больше», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург» слова собеседника.

Воровки вдвоем подходят к людям, заходящим в автобус последними. Одна пробирается вперед жертвы, отвлекая ее, другая сзади лезет в карман.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не получен.

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В автобусах Екатеринбурга женщины с перемотанными шарфами лицами воруют мобильные телефоны. Их заметили на остановке «Академика Шварца», рассказал очевидец. «На остановке „Академика Шварца“ в сторону Уктуса орудуют воровки телефонов. У женщин видны только глаза, лица перемотаны шарфами. Работают по двое, иногда больше», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург» слова собеседника. Воровки вдвоем подходят к людям, заходящим в автобус последними. Одна пробирается вперед жертвы, отвлекая ее, другая сзади лезет в карман. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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