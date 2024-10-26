«Лица перемотаны шарфами»: в автобусах Екатеринбурга орудуют воровки

В автобусах Екатеринбурга женщины с перемотанными шарфами лицами воруют мобильные телефоны. Их заметили на остановке «Академика Шварца», рассказал очевидец.
«На остановке „Академика Шварца“ в сторону Уктуса орудуют воровки телефонов. У женщин видны только глаза, лица перемотаны шарфами. Работают по двое, иногда больше», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург» слова собеседника.
Воровки вдвоем подходят к людям, заходящим в автобус последними. Одна пробирается вперед жертвы, отвлекая ее, другая сзади лезет в карман.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не получен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!