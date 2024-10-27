Законно ли заставлять работать шесть дней в неделю

Рабочая неделя с 28 октября по 3 ноября будет шестидневной из-за предстоящего Дня народного единства 4 числа. Однако работодатель вправе установить шестидневный режим работы и на постоянной основе. Подробнее о законных разновидностях рабочего времени — в материале URA.RU.
Шестидневная рабочая неделя
Работодатель может установить шестидневную рабочую неделю на постоянной основе. Однако это возможно только в том случае, если общее количество часов отработки не увеличится. Об этом заявила юрист Марина Суховская, ее слова опубликованы в «Тинькоф Журнал».
Она подчеркнула, что перевод на шестидневную рабочую неделю со стороны работодателя не может осуществляться в приказном порядке. Согласно статье 74 ТК РФ, он должен уведомить работников минимум за две недели до перехода на новый режим работы, объяснить причину в уведомлении, а также собрать подписи всех подчиненных.
Однако работодатель, который является ИП, может уведомить и за день до смены режима работы, для него минимального срока нет. А в некоторых случаях, работодатель может изменить длительность рабочей недели и в одностороннем порядке, но только если меняются «организационные и технологические условия труда».
Помимо этого, работодатель должен заключить допсоглашение к трудовому договору с теми работниками, кто согласен на шестидневную рабочую неделю. В случае несогласия подчиненного ему следует предложить иную имеющуюся у организации или ИП работу, даже если она оплачивается меньше. В случае полного несогласия работника на новые условия — он может быть уволен через два месяца с выходным пособием в размере среднего заработка за две недели.
Среднее количество рабочих часов в одной неделе — не более 40. Для некоторых профессий установлена сокращенная продолжительность работы. В частности, для медиков — 39 часов в неделю или меньше (для персонала психиатрических и инфекционных больниц — 36 часов, для стоматологов — 33 часа). В трудовом кодексе (ТК) закреплены специальные рамки для шестидневной рабочей недели.
- Статья 95 ТК РФ: в субботу рабочий день недолжен быть дольше пяти часов (без обеденного перерыва), перед праздниками рабочий день сокращается на час;
- Статья 110 ТК РФ: минимум для еженедельного отдыха работников — 42 часа с момента окончания рабочего дня в последний день рабочей недели и до начала нового. С момента окончания рабочего дня в субботу и до начала работы в понедельник также должно пройти не менее 42 часов.
Разновидности времени работы
Продолжительность рабочих режимов согласно статье 100 ТК РФ может быть разной:
- пятидневная: два выходных, один из которых обязательно — воскресенье, а второй традиционно — суббота, но возможно установить и понедельник;
- шестидневная: с одним выходным;
- график скользящих выходных;
- неполная рабочая неделя: например, три дня работы вместо пяти.
Все перечисленные варианты законны. Работодатель должен утвердить продолжительность рабочей недели в коллективном договоре или в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР), а затем сделать отсылку на эти документы в трудовом договоре.
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