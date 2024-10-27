Скончался звезда российский сериалов Максим Шпаковский

Максим Шпаковский скончался в возрасте 48 лет
Скончался актер Максим Шпаковский. Он погиб в результате ДТП еще 25 октября, но известно об этом стало только сегодня. О его смерти сообщили в пресс-службе театра, в котором он служил последнее время.
«Прошлой ночью трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский», — передает театр имени Лавренева в своем telegram-канале. Актер совсем немного не дожил до своего 49-летия.
Шпаковский известен яркими театральными ролями. Также он был звездой российских сериалов, в частности снимался в сериале «Сваты».
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