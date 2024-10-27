Скончался звезда российский сериалов Максим Шпаковский

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Максим Шпаковский скончался в возрасте 48 лет Фото:

Скончался актер Максим Шпаковский. Он погиб в результате ДТП еще 25 октября, но известно об этом стало только сегодня. О его смерти сообщили в пресс-службе театра, в котором он служил последнее время.

«Прошлой ночью трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский», — передает театр имени Лавренева в своем telegram-канале. Актер совсем немного не дожил до своего 49-летия.

Шпаковский известен яркими театральными ролями. Также он был звездой российских сериалов, в частности снимался в сериале «Сваты».

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Скончался актер Максим Шпаковский. Он погиб в результате ДТП еще 25 октября, но известно об этом стало только сегодня. О его смерти сообщили в пресс-службе театра, в котором он служил последнее время. «Прошлой ночью трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский», — передает театр имени Лавренева в своем telegram-канале. Актер совсем немного не дожил до своего 49-летия. Шпаковский известен яркими театральными ролями. Также он был звездой российских сериалов, в частности снимался в сериале «Сваты».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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