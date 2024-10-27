Актрису из фильмов Балабанова, пережившую блокаду, ограбили в Петербурге

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В Петербурге ограбили 93-летнюю блокадницу, игравшую в фильмах Балабанова
В Петербурге ограбили 93-летнюю блокадницу, игравшую в фильмах Балабанова Фото:

Актрису Лидию Доротенко, которая играла эпизодические роли в фильмах режиссера Алексея Балабанова, ограбили в магазине сразу после получения пенсии. Теперь пережившая блокаду Ленинграда 93-летняя пенсионерка вынуждена сидеть в метро Санкт-Петербурга, чтобы собрать немного денег.

«На днях я пошла получать пенсию — мне немножко добавили. И у меня тридцать тысяч украли. Я получила, расписалась. И мне захотелось купить водичку и кофе — в паспорт свернула шесть пятерок. За мной [в очереди] стояла молодая женщина, темная, похожая на цыганку, говорит: „Я вам помогу“. Достала кофе, отдала мне. Смотрю — а денег нету», — поделилась Доротенко в разговоре с «Фонтанкой».

В полиции актрисе сказали, что составление заявления не принесет результатов, поскольку, по словам сотрудников, преступники уже скрылись и найти виновного вряд ли удастся. Доротенко выразила непонимание, как можно было ограбить женщину, пережившую блокаду. «Я переживаю, но я сильная женщина, и верю, что все будет хорошо», — не отчаивается пенсионерка.

Сейчас жители Петербурга часто могут увидеть блокадницу на переходе между «Гостиным двором» и «Невским проспектом». Сама женщина на вопрос, почему она оказалась в метро, прямо не отвечает.

Доротенко играла соседку по коммуналке в «Брате», уборщицу в «Улице разбитых фонарей», босую женщину в «Морфии». За свою жизнь она сыграла более 100 эпизодических ролей в различных фильмах и сериалах. 

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Актрису Лидию Доротенко, которая играла эпизодические роли в фильмах режиссера Алексея Балабанова, ограбили в магазине сразу после получения пенсии. Теперь пережившая блокаду Ленинграда 93-летняя пенсионерка вынуждена сидеть в метро Санкт-Петербурга, чтобы собрать немного денег. «На днях я пошла получать пенсию — мне немножко добавили. И у меня тридцать тысяч украли. Я получила, расписалась. И мне захотелось купить водичку и кофе — в паспорт свернула шесть пятерок. За мной [в очереди] стояла молодая женщина, темная, похожая на цыганку, говорит: „Я вам помогу“. Достала кофе, отдала мне. Смотрю — а денег нету», — поделилась Доротенко в разговоре с «Фонтанкой». В полиции актрисе сказали, что составление заявления не принесет результатов, поскольку, по словам сотрудников, преступники уже скрылись и найти виновного вряд ли удастся. Доротенко выразила непонимание, как можно было ограбить женщину, пережившую блокаду. «Я переживаю, но я сильная женщина, и верю, что все будет хорошо», — не отчаивается пенсионерка. Сейчас жители Петербурга часто могут увидеть блокадницу на переходе между «Гостиным двором» и «Невским проспектом». Сама женщина на вопрос, почему она оказалась в метро, прямо не отвечает. Доротенко играла соседку по коммуналке в «Брате», уборщицу в «Улице разбитых фонарей», босую женщину в «Морфии». За свою жизнь она сыграла более 100 эпизодических ролей в различных фильмах и сериалах. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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