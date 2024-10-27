Глава Бундесбанка Нагель: предложение России о сотрудничестве — это насмешка

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Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил о том, что предложения России о международном сотрудничестве неприемлемы
Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил о том, что предложения России о международном сотрудничестве неприемлемы Фото:

Глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве стран «Большой двадцатки». Свои слова он объяснил тем, что из-за РФ и ее спецоперации на Украине в Германии начались экономические проблемы.

«Требования России в „Большой двадцатке“ о том, что странам необходимо сотрудничать, являются насмешкой, учитывая ее [спецоперацию на Украине]», — передали в Bloomberg слова Йоахима Нагеля. По его словам, экономические проблемы в Германии начались из-за СВО, поскольку она негативно сказалась на отношениях бизнеса и потребителей, усилила политическую напряженность и выявила недостатки промышленной базы страны.

Глава Бундесбанка заявил, что его бесит необходимость слушать российского коллегу в формате G-20 и его речи о важности международного сотрудничества. По его словам, предложения России неприемлемы.

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Глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве стран «Большой двадцатки». Свои слова он объяснил тем, что из-за РФ и ее спецоперации на Украине в Германии начались экономические проблемы. «Требования России в „Большой двадцатке“ о том, что странам необходимо сотрудничать, являются насмешкой, учитывая ее [спецоперацию на Украине]», — передали в Bloomberg слова Йоахима Нагеля. По его словам, экономические проблемы в Германии начались из-за СВО, поскольку она негативно сказалась на отношениях бизнеса и потребителей, усилила политическую напряженность и выявила недостатки промышленной базы страны. Глава Бундесбанка заявил, что его бесит необходимость слушать российского коллегу в формате G-20 и его речи о важности международного сотрудничества. По его словам, предложения России неприемлемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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