Глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве стран «Большой двадцатки». Свои слова он объяснил тем, что из-за РФ и ее спецоперации на Украине в Германии начались экономические проблемы.
«Требования России в „Большой двадцатке“ о том, что странам необходимо сотрудничать, являются насмешкой, учитывая ее [спецоперацию на Украине]», — передали в Bloomberg слова Йоахима Нагеля. По его словам, экономические проблемы в Германии начались из-за СВО, поскольку она негативно сказалась на отношениях бизнеса и потребителей, усилила политическую напряженность и выявила недостатки промышленной базы страны.
Глава Бундесбанка заявил, что его бесит необходимость слушать российского коллегу в формате G-20 и его речи о важности международного сотрудничества. По его словам, предложения России неприемлемы.
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