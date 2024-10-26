Знаменитый кот Крошик из Перми умер

Ночью 27 октября умер известный толстый кот Крошик. Животному резко стало плохо, сообщили в группе «ВКонтакте», посвященной реабилитации кота.
«Мы действовали моментально — через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смоги ему помочь», — говорится в посте группы «Группа памяти кота Крошика».
По предварительным данным врачей у кота были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах. В ближайшие дни тело Крошика будет отправлено на экспертизу, чтобы выявить истинную причину гибели. А позже его прах будет развеян, пишет руководитель приюта «Матроскин» Галя Море.
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