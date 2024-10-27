Владелец Readovka попал в жесткое ДТП

Владелец издания «Readovka» Алексей Костылев попал в ДТП на квадроцикле
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Алексей Костылев разбился на квадроцикле, сообщают СМИ (фото из архива)
Алексей Костылев разбился на квадроцикле, сообщают СМИ (фото из архива) Фото:

Владелец интернет-издания «Readovka» Алексей Костылев попал в жесткое ДТП на квадроцикле в Смоленской области. Предварительно, сейчас его готовят к транспортировке в Москву бортом санавиации для дальнейшего лечения.

«Владелец „Readovka“ Алексей Костылев попал в жесткое ДТП в Смоленской области. По предварительной информации, его готовятся перевозить в Москву бортом санавиации», — пишет telegram-канал Baza.

Костылев был доставлен в областную больницу без сознания, ему была проведена срочная операция. После медицинского вмешательства состояние Костылева оценивается как тяжелое, и предпринимаются все необходимые меры для его стабилизации перед перелетом.

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Владелец интернет-издания «Readovka» Алексей Костылев попал в жесткое ДТП на квадроцикле в Смоленской области. Предварительно, сейчас его готовят к транспортировке в Москву бортом санавиации для дальнейшего лечения. «Владелец „Readovka“ Алексей Костылев попал в жесткое ДТП в Смоленской области. По предварительной информации, его готовятся перевозить в Москву бортом санавиации», — пишет telegram-канал Baza. Костылев был доставлен в областную больницу без сознания, ему была проведена срочная операция. После медицинского вмешательства состояние Костылева оценивается как тяжелое, и предпринимаются все необходимые меры для его стабилизации перед перелетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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