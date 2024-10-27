Владелец Readovka попал в жесткое ДТП

Владелец интернет-издания «Readovka» Алексей Костылев попал в жесткое ДТП на квадроцикле в Смоленской области. Предварительно, сейчас его готовят к транспортировке в Москву бортом санавиации для дальнейшего лечения.
«Владелец „Readovka“ Алексей Костылев попал в жесткое ДТП в Смоленской области. По предварительной информации, его готовятся перевозить в Москву бортом санавиации», — пишет telegram-канал Baza.
Костылев был доставлен в областную больницу без сознания, ему была проведена срочная операция. После медицинского вмешательства состояние Костылева оценивается как тяжелое, и предпринимаются все необходимые меры для его стабилизации перед перелетом.
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