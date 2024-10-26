На трассе М-5 в Ашинском районе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. По предварительным данным, один из водителей погиб. Инцидент привел к пробкам в обоих направлениях.
«На участке 1595 трассы М-5 введено реверсивное движение из-за аварии. Столкнулись три грузовых автомобиля, движущихся в попутном направлении. Движение затруднено в обе стороны. Один погибший точно есть, подробности уточняются», — сообщается в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
На месте аварии работают медицинские работники, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС Челябинской области. Согласно сервису «Яндекс. Карты», фиксируется сложная дорожная обстановка в районе города Сима.
В Ашинском районе Челябинской области столкнулись несколько большегрузов
Фото из telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск»
На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб
Фото из telegram-канала «Трасса М5 Уфа — Челябинск»
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На трассе М-5 в Ашинском районе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. По предварительным данным, один из водителей погиб. Инцидент привел к пробкам в обоих направлениях. «На участке 1595 трассы М-5 введено реверсивное движение из-за аварии. Столкнулись три грузовых автомобиля, движущихся в попутном направлении. Движение затруднено в обе стороны. Один погибший точно есть, подробности уточняются», — сообщается в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На месте аварии работают медицинские работники, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС Челябинской области. Согласно сервису «Яндекс. Карты», фиксируется сложная дорожная обстановка в районе города Сима.