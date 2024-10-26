26 октября 2024

На челябинской трассе М-5 столкнулись три грузовика, один человек погиб. Фото

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Трасса М5 Дорога Челябинск, знак, трасса м5
На трассе М5 столкнулись три большегруза (архивное фото) Фото:

На трассе М-5 в Ашинском районе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. По предварительным данным, один из водителей погиб. Инцидент привел к пробкам в обоих направлениях.

«На участке 1595 трассы М-5 введено реверсивное движение из-за аварии. Столкнулись три грузовых автомобиля, движущихся в попутном направлении. Движение затруднено в обе стороны. Один погибший точно есть, подробности уточняются», — сообщается в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

На месте аварии работают медицинские работники, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС Челябинской области. Согласно сервису «Яндекс. Карты», фиксируется сложная дорожная обстановка в районе города Сима.

В Ашинском районе Челябинской области столкнулись несколько большегрузов
В Ашинском районе Челябинской области столкнулись несколько большегрузов

На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб
На место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб

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На трассе М-5 в Ашинском районе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. По предварительным данным, один из водителей погиб. Инцидент привел к пробкам в обоих направлениях. «На участке 1595 трассы М-5 введено реверсивное движение из-за аварии. Столкнулись три грузовых автомобиля, движущихся в попутном направлении. Движение затруднено в обе стороны. Один погибший точно есть, подробности уточняются», — сообщается в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». На месте аварии работают медицинские работники, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС Челябинской области. Согласно сервису «Яндекс. Карты», фиксируется сложная дорожная обстановка в районе города Сима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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