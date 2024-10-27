За судьбой кота Крошика, одного из самых больших котов в мире, следила вся страна. За здоровье рыжего кота весом 17 килограмм несколько месяцев боролись врачи и волонтеры. К сожалению, сегодня Крошика не стало. URA.RU рассказывает историю кота, покорившего сердца миллионов.
Где нашли Крошика
О пермском коте Крошике с лишним весом все узнали в сентябре 2024 года. В приют «Матроскин» пришли люди и рассказали, что в одной из городских больниц живет очень большой питомец, который из-за своего веса не может даже встать на лапы.
Волонтеры приехали на место и увидели огромного рыжего кота, который не мог даже пошевелиться и лишь тяжело дышал. Сотрудники больницы признались, что часто подкармливали своего любимца — после того, как он поселился в подвале, люди часто оставляли внизу корм. Не зная меры, кот быстро отъелся до огромных размеров.
Кота назвали Крошиком и забрали в ветеринарную клинику на обследование. Когда кота взвешивали, врачи не могли поверить своим глазам — пухляш весил 17 килограмм. Несмотря на милый вид и огромный вес, Крошик оставался настоящим уличным хулиганом: не давал себя гладить, рычал и кусался.
Как Крошик скидывал лишний вес
Волонтеры решили серьезно взяться за кота — ему необходимо было скинуть хотя бы десять килограмм. Без похудения врачи даже не могли определить состояние здоровья Крошика — ведь УЗИ не могло пробить такой слой жира.
Коту назначили личную программу похудения: его ограничили в питании и заставляли заниматься упражнениями на водной беговой дорожке. «В основном ему делали массажи, а также проводили легкую кинезитерапию, то есть терапию движением. Позже он начал сам с удовольствием передвигаться — выбирал себе самые уютные лежанки, запрыгивал на пуфики», — рассказали в группе, посвященной Крошику.
Крошик быстро стал звездой. О нем писали не только в России, но и в СМИ Нью-Йорка и Лондона. Благодаря реабилитации кот начал худеть, и как только скинул первый килограмм — попытался скрыться от врачей в обувнице.
За несколько месяцев Крошику удалось скинуть несколько килограмм. Когда стрелка весов опустилась ниже 15 килограмм, кот смог не только самостоятельно ходить, но и запрыгивать на небольшую высоту.
Проблемы со здоровьем у Крошика
Когда Крошик немного похудел, медики смогли сделать ему УЗИ органов. Оказалось, что здоровье кота намного хуже, чем думали врачи. 25 октября медики поняли, что у питомца серьезные проблемы с печенью, почками, мочевым и желчным пузырем. Также у него обнаружили множественные новообразования.
В этот же день кот начал задыхаться. Врачи попытались спасти ему жизнь и поместили в кислородную камеру, но помочь коту не удалось. 27 октября стало известно, что Крошик не справился с болезнью.
«Иногда чудо не случается. Иногда даже самые сильные коты не справляются. Иногда даже самые лучшие врачи, реабилитологии и поддержка людей со всего света не способны помочь», — написали в группе памяти Крошика. «Какие бы грустные эмоции у вас не вызывала смерть Крошика, в наших сердцах есть чуть-чуть теплоты от того, что через всё это мы, люди, пройдём вместе».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.