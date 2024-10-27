«Иногда чудо не случается»: история кота Крошика — самого пухлого кота России, за которым следила вся страна

Кот Крошик, страдавший от ожирения, скончался 27 октября 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Кот Крошик весил 17 килограмм в сентябре
Кот Крошик весил 17 килограмм в сентябре Фото:

За судьбой кота Крошика, одного из самых больших котов в мире, следила вся страна. За здоровье рыжего кота весом 17 килограмм несколько месяцев боролись врачи и волонтеры. К сожалению, сегодня Крошика не стало. URA.RU рассказывает историю кота, покорившего сердца миллионов.

Где нашли Крошика

О пермском коте Крошике с лишним весом все узнали в сентябре 2024 года. В приют «Матроскин» пришли люди и рассказали, что в одной из городских больниц живет очень большой питомец, который из-за своего веса не может даже встать на лапы.

Волонтеры приехали на место и увидели огромного рыжего кота, который не мог даже пошевелиться и лишь тяжело дышал. Сотрудники больницы признались, что часто подкармливали своего любимца — после того, как он поселился в подвале, люди часто оставляли внизу корм. Не зная меры, кот быстро отъелся до огромных размеров.

Волонтеры решили спасать кота
Волонтеры решили спасать кота
Фото:

Кота назвали Крошиком и забрали в ветеринарную клинику на обследование. Когда кота взвешивали, врачи не могли поверить своим глазам — пухляш весил 17 килограмм. Несмотря на милый вид и огромный вес, Крошик оставался настоящим уличным хулиганом: не давал себя гладить, рычал и кусался.

Как Крошик скидывал лишний вес

Волонтеры решили серьезно взяться за кота — ему необходимо было скинуть хотя бы десять килограмм. Без похудения врачи даже не могли определить состояние здоровья Крошика — ведь УЗИ не могло пробить такой слой жира.

Коту назначили личную программу похудения: его ограничили в питании и заставляли заниматься упражнениями на водной беговой дорожке. «В основном ему делали массажи, а также проводили легкую кинезитерапию, то есть терапию движением. Позже он начал сам с удовольствием передвигаться — выбирал себе самые уютные лежанки, запрыгивал на пуфики», — рассказали в группе, посвященной Крошику.

Крошик быстро стал звездой. О нем писали не только в России, но и в СМИ Нью-Йорка и Лондона. Благодаря реабилитации кот начал худеть, и как только скинул первый килограмм — попытался скрыться от врачей в обувнице.

За несколько месяцев Крошику удалось скинуть несколько килограмм. Когда стрелка весов опустилась ниже 15 килограмм, кот смог не только самостоятельно ходить, но и запрыгивать на небольшую высоту.

Крошик соблюдал диету и занимался спортом
Крошик соблюдал диету и занимался спортом
Фото:

Проблемы со здоровьем у Крошика

Когда Крошик немного похудел, медики смогли сделать ему УЗИ органов. Оказалось, что здоровье кота намного хуже, чем думали врачи. 25 октября медики поняли, что у питомца серьезные проблемы с печенью, почками, мочевым и желчным пузырем. Также у него обнаружили множественные новообразования.

В этот же день кот начал задыхаться. Врачи попытались спасти ему жизнь и поместили в кислородную камеру, но помочь коту не удалось. 27 октября стало известно, что Крошик не справился с болезнью.

«Иногда чудо не случается. Иногда даже самые сильные коты не справляются. Иногда даже самые лучшие врачи, реабилитологии и поддержка людей со всего света не способны помочь», — написали в группе памяти Крошика. «Какие бы грустные эмоции у вас не вызывала смерть Крошика, в наших сердцах есть чуть-чуть теплоты от того, что через всё это мы, люди, пройдём вместе».

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За судьбой кота Крошика, одного из самых больших котов в мире, следила вся страна. За здоровье рыжего кота весом 17 килограмм несколько месяцев боролись врачи и волонтеры. К сожалению, сегодня Крошика не стало. URA.RU рассказывает историю кота, покорившего сердца миллионов. Где нашли Крошика О пермском коте Крошике с лишним весом все узнали в сентябре 2024 года. В приют «Матроскин» пришли люди и рассказали, что в одной из городских больниц живет очень большой питомец, который из-за своего веса не может даже встать на лапы. Волонтеры приехали на место и увидели огромного рыжего кота, который не мог даже пошевелиться и лишь тяжело дышал. Сотрудники больницы признались, что часто подкармливали своего любимца — после того, как он поселился в подвале, люди часто оставляли внизу корм. Не зная меры, кот быстро отъелся до огромных размеров. Кота назвали Крошиком и забрали в ветеринарную клинику на обследование. Когда кота взвешивали, врачи не могли поверить своим глазам — пухляш весил 17 килограмм. Несмотря на милый вид и огромный вес, Крошик оставался настоящим уличным хулиганом: не давал себя гладить, рычал и кусался. Как Крошик скидывал лишний вес Волонтеры решили серьезно взяться за кота — ему необходимо было скинуть хотя бы десять килограмм. Без похудения врачи даже не могли определить состояние здоровья Крошика — ведь УЗИ не могло пробить такой слой жира. Коту назначили личную программу похудения: его ограничили в питании и заставляли заниматься упражнениями на водной беговой дорожке. «В основном ему делали массажи, а также проводили легкую кинезитерапию, то есть терапию движением. Позже он начал сам с удовольствием передвигаться — выбирал себе самые уютные лежанки, запрыгивал на пуфики», — рассказали в группе, посвященной Крошику. Крошик быстро стал звездой. О нем писали не только в России, но и в СМИ Нью-Йорка и Лондона. Благодаря реабилитации кот начал худеть, и как только скинул первый килограмм — попытался скрыться от врачей в обувнице. За несколько месяцев Крошику удалось скинуть несколько килограмм. Когда стрелка весов опустилась ниже 15 килограмм, кот смог не только самостоятельно ходить, но и запрыгивать на небольшую высоту. Проблемы со здоровьем у Крошика Когда Крошик немного похудел, медики смогли сделать ему УЗИ органов. Оказалось, что здоровье кота намного хуже, чем думали врачи. 25 октября медики поняли, что у питомца серьезные проблемы с печенью, почками, мочевым и желчным пузырем. Также у него обнаружили множественные новообразования. В этот же день кот начал задыхаться. Врачи попытались спасти ему жизнь и поместили в кислородную камеру, но помочь коту не удалось. 27 октября стало известно, что Крошик не справился с болезнью. «Иногда чудо не случается. Иногда даже самые сильные коты не справляются. Иногда даже самые лучшие врачи, реабилитологии и поддержка людей со всего света не способны помочь», — написали в группе памяти Крошика. «Какие бы грустные эмоции у вас не вызывала смерть Крошика, в наших сердцах есть чуть-чуть теплоты от того, что через всё это мы, люди, пройдём вместе».
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