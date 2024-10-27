Нетаньяху заявил, что удар по Ирану сказался на его возможности обороняться и производить ракеты

Нетаньяху: удар по Ирану нанес серьезный ущерб их обороноспособности
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Нетаньяху поблагодарил США за помощь в последней атаке по Ирану
Нетаньяху поблагодарил США за помощь в последней атаке по Ирану Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что недавний удар по Ирану нанес серьезный ущерб их обороноспособности. По его словам, страна-противник также испытывает трудности с производством ракет.

«Иран напал на Израиль, эта атака провалилась, мы тогда обещали, что она будет встречена силой, и в субботу мы сдержали свои обещания, нанеся серьезный ущерб обороноспособности Ирана и его способности производить нацеленные на нас ракеты», — заявил Нетаньяху. Его слова приводит издание srugim.co.iI.

Нетаньяху поблагодарил США за координацию и помощь в проведении атаки. После глава Израиля заявил, что сейчас силы военных и властей страны направлены в том числе на возвращение похищенных граждан. «Возвращение похищенных — священная задача, и мы не будем останавливаться на том, что добьемся ее до конца», — заявил он.

В ночь на субботу израильская сторона заявила о нанесении ударов по военным объектам Ирана. Атака израильской армии парализовала производство баллистических ракет в стране. Тегеран сообщил о том, что оставляет за собой право на законный и легитимный ответ.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что недавний удар по Ирану нанес серьезный ущерб их обороноспособности. По его словам, страна-противник также испытывает трудности с производством ракет. «Иран напал на Израиль, эта атака провалилась, мы тогда обещали, что она будет встречена силой, и в субботу мы сдержали свои обещания, нанеся серьезный ущерб обороноспособности Ирана и его способности производить нацеленные на нас ракеты», — заявил Нетаньяху. Его слова приводит издание srugim.co.iI. Нетаньяху поблагодарил США за координацию и помощь в проведении атаки. После глава Израиля заявил, что сейчас силы военных и властей страны направлены в том числе на возвращение похищенных граждан. «Возвращение похищенных — священная задача, и мы не будем останавливаться на том, что добьемся ее до конца», — заявил он. В ночь на субботу израильская сторона заявила о нанесении ударов по военным объектам Ирана. Атака израильской армии парализовала производство баллистических ракет в стране. Тегеран сообщил о том, что оставляет за собой право на законный и легитимный ответ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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