Иран оставил за собой право ответить на атаку Израиля

После израильского удара Тегеран заявил о том, что оставляет за собой право на законный и легитимный ответ. Об этом сообщается в заявлении постпредства Ирана при ООН.
«Исламская Республика Иран в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Объединенных Наций, и согласно международному праву оставляет за собой право на законный и легитимный ответ на эти преступные атаки в надлежащее время. Действия израильского режима представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности», — сообщается в документе, передает ТАСС.
Там подчеркивается, что Тегеран решительно осуждает «преднамеренный акт агрессии» со стороны Израиля. В заявлении указано, что эти действия «нарушили основные принципы международного права и Устава ООН» и способны привести к еще большей дестабилизации в регионе.
Ранее URA.RU сообщало об ударе израильской армии, который парализовал производство баллистических ракет в Иране. В ночь на 27 октября израильская сторона заявила о нанесении ударов по военным объектам.
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