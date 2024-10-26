26 октября 2024

Иран оставил за собой право ответить на атаку Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Иран назвал действия израильского режима опасными для всего мира
Иран назвал действия израильского режима опасными для всего мира Фото:

После израильского удара Тегеран заявил о том, что оставляет за собой право на законный и легитимный ответ. Об этом сообщается в заявлении постпредства Ирана при ООН.

«Исламская Республика Иран в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Объединенных Наций, и согласно международному праву оставляет за собой право на законный и легитимный ответ на эти преступные атаки в надлежащее время. Действия израильского режима представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности», — сообщается в документе, передает ТАСС.

Там подчеркивается, что Тегеран решительно осуждает «преднамеренный акт агрессии» со стороны Израиля. В заявлении указано, что эти действия «нарушили основные принципы международного права и Устава ООН» и способны привести к еще большей дестабилизации в регионе.

Ранее URA.RU сообщало об ударе израильской армии, который парализовал производство баллистических ракет в Иране. В ночь на 27 октября израильская сторона заявила о нанесении ударов по военным объектам. 

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После израильского удара Тегеран заявил о том, что оставляет за собой право на законный и легитимный ответ. Об этом сообщается в заявлении постпредства Ирана при ООН. «Исламская Республика Иран в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Объединенных Наций, и согласно международному праву оставляет за собой право на законный и легитимный ответ на эти преступные атаки в надлежащее время. Действия израильского режима представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности», — сообщается в документе, передает ТАСС. Там подчеркивается, что Тегеран решительно осуждает «преднамеренный акт агрессии» со стороны Израиля. В заявлении указано, что эти действия «нарушили основные принципы международного права и Устава ООН» и способны привести к еще большей дестабилизации в регионе. Ранее URA.RU сообщало об ударе израильской армии, который парализовал производство баллистических ракет в Иране. В ночь на 27 октября израильская сторона заявила о нанесении ударов по военным объектам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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