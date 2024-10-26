В каких районах Тюмени продаются самые дорогие квартиры

Самые дорогие квартиры в Тюмени продаются в районе Исторического центра
В четырех районах Тюмени цена за квадратный метр превышает 200 000 рублей. При средней цене по городу — 137 140 рублей. Самые дорогие квартиры — 266 903 рубля за квадрат — продаются в Историческом центре. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«В сентябре на первичном рынке недвижимости Тюмени самая высокая цена представлена в районе Центр: Исторический — 266 903 рубля за квадратный метр. За ним следует Заречный — 207 854 рубля, Центр: Драмтеатр — 205 992 рубля за квадратный метр»,— такие данные предоставили в ежемесячном отчете аналитики «Этажей.
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