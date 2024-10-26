26 октября 2024
25 октября 2024

В каких районах Тюмени продаются самые дорогие квартиры

Самые дорогие квартиры в Тюмени продаются в районе Исторического центра
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые дорогие квартиры в Тюмени продаются в районе Исторического центра
Самые дорогие квартиры в Тюмени продаются в районе Исторического центра Фото:

В четырех районах Тюмени цена за квадратный метр превышает 200 000 рублей. При средней цене по городу — 137 140 рублей. Самые дорогие квартиры — 266 903 рубля за квадрат — продаются в Историческом центре. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«В сентябре на первичном рынке недвижимости Тюмени самая высокая цена представлена в районе Центр: Исторический — 266 903 рубля за квадратный метр. За ним следует Заречный — 207 854 рубля, Центр: Драмтеатр — 205 992 рубля за квадратный метр»,— такие данные предоставили в ежемесячном отчете аналитики «Этажей.

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В четырех районах Тюмени цена за квадратный метр превышает 200 000 рублей. При средней цене по городу — 137 140 рублей. Самые дорогие квартиры — 266 903 рубля за квадрат — продаются в Историческом центре. Такие данные опубликовали аналитики агентства недвижимости «Этажи». «В сентябре на первичном рынке недвижимости Тюмени самая высокая цена представлена в районе Центр: Исторический — 266 903 рубля за квадратный метр. За ним следует Заречный — 207 854 рубля, Центр: Драмтеатр — 205 992 рубля за квадратный метр»,— такие данные предоставили в ежемесячном отчете аналитики «Этажей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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