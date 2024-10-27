На Камчатке введен режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

На Камчатской птицефабрике обнаружен птичий грипп. В регионе введен режим ЧС. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«На территории Камчатского края введена чрезвычайная ситуация регионального характера, связанная с обнаружением на птицефабрике „Пионерское“ высокопатогенного гриппа птиц», — заявил Лебедев. Под зону ЧС попали Елизовский муниципальный район и Петропавловск-Камчатский городской округ.
Птичий грипп или чума птиц — острая инфекционная болезнь, которая способна передаваться человеку. Источник болезни — вирус, распространяющийся с птичьим пометом и иными биологическими жидкостями. Риск его распространения очень высокий. Вопрос о вакцинации людей остается актуальным.
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