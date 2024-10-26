26 октября 2024

Челябинский митрополит выступил со специальным обращением по ситуации в Коркино

Митрополит Алексий призвал к солидарности после массовых волнений в Коркино
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, церковь, религия, литургия, христианство, православие, свечи в храме
Митрополит Челябинский и Миасский обратился к прихожанам после инцидента в Коркино Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий (Орлов) призвал к сохранению мира и единства в условиях попыток дестабилизации обстановки в Коркино (город в Челябинской области). Во время литургии в Челябинске 27 октября он выразил озабоченность возможным разжиганием межнационального и межконфессионального конфликта, подчеркнув важность духовной солидарности. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«Сейчас в Коркино имеют место попытки разжигания межнационального и межконфессионального конфликта, некоторые пытаются даже вовлечь в это церковь. Нам надо почаще вспоминать о молитве Спасителя к Богу Отцу о единстве. Тогда попытки нарушить мир на Южном Урале, где в согласии проживают более 130 национальностей, а традиционные конфессии находятся в непрерывном диалоге, сверяя единый курс на духовное оздоровление общества, прекратятся», — подчеркнул владыка. Его сообщение опубликовано в группе «Челябинская митрополия» во «Вконтакте».

Митрополит также напомнил о преобладании разума над эмоциями, призвав к молитвам за скорейшее установление мира в Коркино. Также он выразил благодарность властям и правоохранительным органам за эффективные действия по стабилизации ситуации в регионе.

В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. На фоне задержания подозреваемых произошли массовые волнения.

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Митрополит Челябинский и Миасский Алексий (Орлов) призвал к сохранению мира и единства в условиях попыток дестабилизации обстановки в Коркино (город в Челябинской области). Во время литургии в Челябинске 27 октября он выразил озабоченность возможным разжиганием межнационального и межконфессионального конфликта, подчеркнув важность духовной солидарности. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии. «Сейчас в Коркино имеют место попытки разжигания межнационального и межконфессионального конфликта, некоторые пытаются даже вовлечь в это церковь. Нам надо почаще вспоминать о молитве Спасителя к Богу Отцу о единстве. Тогда попытки нарушить мир на Южном Урале, где в согласии проживают более 130 национальностей, а традиционные конфессии находятся в непрерывном диалоге, сверяя единый курс на духовное оздоровление общества, прекратятся», — подчеркнул владыка. Его сообщение опубликовано в группе «Челябинская митрополия» во «Вконтакте». Митрополит также напомнил о преобладании разума над эмоциями, призвав к молитвам за скорейшее установление мира в Коркино. Также он выразил благодарность властям и правоохранительным органам за эффективные действия по стабилизации ситуации в регионе. В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. На фоне задержания подозреваемых произошли массовые волнения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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