Челябинский митрополит выступил со специальным обращением по ситуации в Коркино

Митрополит Алексий призвал к солидарности после массовых волнений в Коркино

27 октября 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Митрополит Челябинский и Миасский обратился к прихожанам после инцидента в Коркино Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Митрополит Челябинский и Миасский Алексий (Орлов) призвал к сохранению мира и единства в условиях попыток дестабилизации обстановки в Коркино (город в Челябинской области). Во время литургии в Челябинске 27 октября он выразил озабоченность возможным разжиганием межнационального и межконфессионального конфликта, подчеркнув важность духовной солидарности. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии. «Сейчас в Коркино имеют место попытки разжигания межнационального и межконфессионального конфликта, некоторые пытаются даже вовлечь в это церковь. Нам надо почаще вспоминать о молитве Спасителя к Богу Отцу о единстве. Тогда попытки нарушить мир на Южном Урале, где в согласии проживают более 130 национальностей, а традиционные конфессии находятся в непрерывном диалоге, сверяя единый курс на духовное оздоровление общества, прекратятся», — подчеркнул владыка. Его сообщение опубликовано в группе «Челябинская митрополия» во «Вконтакте». Митрополит также напомнил о преобладании разума над эмоциями, призвав к молитвам за скорейшее установление мира в Коркино. Также он выразил благодарность властям и правоохранительным органам за эффективные действия по стабилизации ситуации в регионе. В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. На фоне задержания подозреваемых произошли массовые волнения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий (Орлов) призвал к сохранению мира и единства в условиях попыток дестабилизации обстановки в Коркино (город в Челябинской области). Во время литургии в Челябинске 27 октября он выразил озабоченность возможным разжиганием межнационального и межконфессионального конфликта, подчеркнув важность духовной солидарности. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии. «Сейчас в Коркино имеют место попытки разжигания межнационального и межконфессионального конфликта, некоторые пытаются даже вовлечь в это церковь. Нам надо почаще вспоминать о молитве Спасителя к Богу Отцу о единстве. Тогда попытки нарушить мир на Южном Урале, где в согласии проживают более 130 национальностей, а традиционные конфессии находятся в непрерывном диалоге, сверяя единый курс на духовное оздоровление общества, прекратятся», — подчеркнул владыка. Его сообщение опубликовано в группе «Челябинская митрополия» во «Вконтакте». Митрополит также напомнил о преобладании разума над эмоциями, призвав к молитвам за скорейшее установление мира в Коркино. Также он выразил благодарность властям и правоохранительным органам за эффективные действия по стабилизации ситуации в регионе. В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями. На фоне задержания подозреваемых произошли массовые волнения.