В деревне Вата Нижневартовского района (ХМАО) два человека сгорели при пожаре в гараже. Об этом стало известно в социальных сетях.
«27.10.2024 г. рано утром, в деревне Вата Нижневартовского района произошел пожар. К моменту прибытия 1-го подразделения: горит гараж, полностью охвачен огнем. При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин», — рассказали в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск».
По данным источника URA.RU близкого к силовым структурам, возгорание случилось в гараже, который находился рядом с домом. Он отапливался с помощью печки-буржуйки. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за нее.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями МЧС по ХМАО — Югре, однако на звонок не ответили. В пресс-службу министерства был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО пожарные спасли двоих детей из горящего жилого дома в Нягани. Двенадцать жителей успели покинуть квартиры сами, двоих детей пришлось спасать сотрудникам МЧС.
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