26 октября 2024
25 октября 2024

В ХМАО два человека сгорели при пожаре в гараже

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Два человека погибли при пожаре в гараже деревни Вата Нижневартовского района
Два человека погибли при пожаре в гараже деревни Вата Нижневартовского района Фото:

В деревне Вата Нижневартовского района (ХМАО) два человека сгорели при пожаре в гараже. Об этом стало известно в социальных сетях. 

«27.10.2024 г. рано утром, в деревне Вата Нижневартовского района произошел пожар. К моменту прибытия 1-го подразделения: горит гараж, полностью охвачен огнем. При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин», — рассказали в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск».

По данным источника URA.RU близкого к силовым структурам, возгорание случилось в гараже, который находился рядом с домом. Он отапливался с помощью печки-буржуйки. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за нее. 

Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями МЧС по ХМАО — Югре, однако на звонок не ответили. В пресс-службу министерства был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО пожарные спасли двоих детей из горящего жилого дома в Нягани. Двенадцать жителей успели покинуть квартиры сами, двоих детей пришлось спасать сотрудникам МЧС.

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В деревне Вата Нижневартовского района (ХМАО) два человека сгорели при пожаре в гараже. Об этом стало известно в социальных сетях.  «27.10.2024 г. рано утром, в деревне Вата Нижневартовского района произошел пожар. К моменту прибытия 1-го подразделения: горит гараж, полностью охвачен огнем. При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин», — рассказали в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск». По данным источника URA.RU близкого к силовым структурам, возгорание случилось в гараже, который находился рядом с домом. Он отапливался с помощью печки-буржуйки. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за нее.  Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями МЧС по ХМАО — Югре, однако на звонок не ответили. В пресс-службу министерства был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО пожарные спасли двоих детей из горящего жилого дома в Нягани. Двенадцать жителей успели покинуть квартиры сами, двоих детей пришлось спасать сотрудникам МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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