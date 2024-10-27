«Симптомы очень похожи»: врач рассказал, как отличить простуду от гриппа и коронавируса

Осенью в России начинается самый сезон простуды и гриппа. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал URA.RU, как пережить простуду и как отличить ее от опасного гриппа и коронавируса.
Как отличить ОРВИ от гриппа и коронавируса
По словам врача, первые симптомы во время заражения ОРВИ у всех людей одинаковые. Первым делом человек начинает ощущать слабость, головную боль и усталость.
«Через один-два дня к симптомам присоединяются повышенная до 37,5 — 38,5 градусов температура, кашель, насморк, першение в горле», — перечислил Роман Иванов. «В более редких случаях — тошнота, учащенный стул и другие расстройства пищеварения».
Врач подчеркнул, что такие же симптомы поначалу появляются во время заражения гриппом или коронавирусной инфекцией. Поэтому нужно особенно внимательно следить за тем, как протекает болезнь.
«Стоит насторожиться, если простуда начинается с резкого повышения температуры до 39 — 30,5 градусов, которую трудно сбить. Это характерный симптом гриппа», — предупредил Роман Иванов. «Еще один тревожный признак — ухудшение самочувствия после того, как человек уже пошел на поправку. Это может указывать на то, что к вирусной инфекции присоединилась бактериальная».
Эксперт добавил, что простуда проходит бесследно всего за одну-две недели. А вот грипп и коронавирус могут протекать намного дольше и вызвать серьезные осложнения, при которых больному потребуется госпитализация.
Как лечиться от ОРВИ
Если вы заболели ОРВИ, то врач советует не переносить заболевание «на ногах». Во-первых, больной человек становится источником инфекции и распространяет болезнь дальше. Во-вторых — простуда может привести к таким осложнениям, как пневмония и хроническая обструктивная болезнь легких.
Оставшемуся дома больному стоит принимать препараты, которые помогут справиться с симптомами простуды: жаропонижающее, сосудосуживающие спреи и лекарства, облегчающие отхождение мокроты. Кроме лекарств, врач советует больше пить жидкости — воду, некрепкие чаи, морсы и несладкие компоты.
«К сожалению, для ОРВИ пока не существует противовирусных препаратов с доказанной эффективностью. Поэтому разрекламированные лекарства, скорее всего, не помогут ускорить выздоровление», — отметил Роман Иванов.
Врач также подчеркнул, что во время простуды ни в коем случае нельзя принимать антибиотики. Они не только не помогут, но и навредят организму. «Антибиотики абсолютно неэффективны против вирусов. Они создают дополнительную нагрузку на организм и вызывают развитие резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам», — заявил Роман Иванов.
Если же поднялась температура до 39 градусов, или если симптомы не проходят спустя несколько недель — стоит обратиться к врачу. Специалист сможет провести исследование и исключить или подтвердить грипп или коронавирус.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.