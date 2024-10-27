Болгар заявила, что она придумала стиль Павла Дурова и дизайн Telegram

Ирина Болгар, мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что она внесла значительный вклад в создание дизайна приложения мессенджера и личного стиля предпринимателя. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. По словам Болгар, многие идеи, лежащие в основе популярного мессенджера, принадлежат именно ей.
«Конечно же, мы вместе работали над построением Telegram, посвятив время обсуждению дизайна и функционала приложения, стратегии разработки и других важных аспектов», — поделилась Болгар социальных сетях. Кроме того, женщина утверждает, что она сформировала не только виртуальный, но и реальный образ Дурова, создавая его гардероб. По словам Болгар, она также ввела Дурова в мир йоги, обучила бизнесмена игре на пианино и привила любовь к гонкам, передает Life.ru.
Ранее Болгар заявила о своем намерении обратиться в суд для того, чтобы установить, что платформа является имуществом, нажитым в браке совместно. При этом женщина не была замужем за Дуровым, а основное имущество, включая Telegram, зарегистрировано только на его имя. Женщина утверждает, что консультировала бизнесмена по вопросам, касающимся Telegram.
Болгар отмечала, что после ухода Дурова она осталась без финансовой поддержки, воспитывая троих детей. До этого момента основатель Telegram ежегодно перечислял ей шесть миллионов швейцарских франков в качестве алиментов. Болгар также подала иск в суд, требуя алименты в размере 124 миллионов швейцарских франков.
Отмечается, что Дурова лишили родительских прав за неуплату алиментов. К тому же против предпринимателя возбуждено дело о насилии над детьми.
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