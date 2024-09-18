Мать детей Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом

18 сентября 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Мать троих детей Дурова Ирина Болгар будет доказывать через суд факт того, что Telegram является их совместным имуществом Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Мать троих детей от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что платформа является их совместно нажитым имуществом. Она намерена доказать это через суд. «Мне последовательно давали заверения и обещания, в которые я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам. Несмотря на то, что наш брак [с Дуровым] официально не зарегистрирован, а совместно приобретенное имущество, включая основное имущество — мессенджер Telegram — зарегистрировано исключительно на его имя», — написала Болгар на своей странице в соцсети Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Также девушка отметила, что доверяла заверениям Дурова о создании для детей целевых фондов, гарантирующих их безопасность в сфере финансов. Павел Дуров был задержан во Франции по обвинениям в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Прокуратура утверждает, что бизнесмен не реагировал на запросы Парижа, однако позже он начал сотрудничать с французскими властями. Предпринимателя после ареста отпустили под залог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать троих детей от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что платформа является их совместно нажитым имуществом. Она намерена доказать это через суд. «Мне последовательно давали заверения и обещания, в которые я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам. Несмотря на то, что наш брак [с Дуровым] официально не зарегистрирован, а совместно приобретенное имущество, включая основное имущество — мессенджер Telegram — зарегистрировано исключительно на его имя», — написала Болгар на своей странице в соцсети Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Также девушка отметила, что доверяла заверениям Дурова о создании для детей целевых фондов, гарантирующих их безопасность в сфере финансов. Павел Дуров был задержан во Франции по обвинениям в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Прокуратура утверждает, что бизнесмен не реагировал на запросы Парижа, однако позже он начал сотрудничать с французскими властями. Предпринимателя после ареста отпустили под залог.