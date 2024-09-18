Мать детей Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом

Мать троих детей от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила, что платформа является их совместно нажитым имуществом. Она намерена доказать это через суд.
«Мне последовательно давали заверения и обещания, в которые я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам. Несмотря на то, что наш брак [с Дуровым] официально не зарегистрирован, а совместно приобретенное имущество, включая основное имущество — мессенджер Telegram — зарегистрировано исключительно на его имя», — написала Болгар на своей странице в соцсети Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Также девушка отметила, что доверяла заверениям Дурова о создании для детей целевых фондов, гарантирующих их безопасность в сфере финансов.
Павел Дуров был задержан во Франции по обвинениям в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Прокуратура утверждает, что бизнесмен не реагировал на запросы Парижа, однако позже он начал сотрудничать с французскими властями. Предпринимателя после ареста отпустили под залог.
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