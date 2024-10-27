Снявшая «Брата» кинокомпания из Петербурга судится за цитату на сувенирах

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Компании не первый раз подают на бизнесмена иск из-за использования цитат на товаре
Компании не первый раз подают на бизнесмена иск из-за использования цитат на товаре Фото:

Петербургская кинокомпания, создавшая такие знаковые фильмы, как «Брат», «Брат 2», «Бумер», «Жмурки» и другие, подала иск против предпринимателя из Липецка. Об этом рассказал сам бизнесмен Дмитрий Соколов. Поводом для спора стала фляжка с высказыванием Данилы Багрова «Сила в правде».

«Дмитрий Соколов (предприниматель из Липецка — прим. URA.RU) продавал на маркетплейсах мерч с гравировкой „Сила в правде“. Это очень не понравилось мэтрам отечественного кино», — пишет интернет-портал 78.ru. Представители компании заявили, что все права на фильм «Брат 2», цитата из которого размещена на сувенирах, принадлежат им, и потребовали с предпринимателя 150 тысяч рублей.

Тем не менее, мужчина не расстраивается. Он отметил, что это не первый случай, когда компания подает иск из-за использования цитат на товаре.

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Петербургская кинокомпания, создавшая такие знаковые фильмы, как «Брат», «Брат 2», «Бумер», «Жмурки» и другие, подала иск против предпринимателя из Липецка. Об этом рассказал сам бизнесмен Дмитрий Соколов. Поводом для спора стала фляжка с высказыванием Данилы Багрова «Сила в правде». «Дмитрий Соколов (предприниматель из Липецка — прим. URA.RU) продавал на маркетплейсах мерч с гравировкой „Сила в правде“. Это очень не понравилось мэтрам отечественного кино», — пишет интернет-портал 78.ru. Представители компании заявили, что все права на фильм «Брат 2», цитата из которого размещена на сувенирах, принадлежат им, и потребовали с предпринимателя 150 тысяч рублей. Тем не менее, мужчина не расстраивается. Он отметил, что это не первый случай, когда компания подает иск из-за использования цитат на товаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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