Спасатели МЧС потушили два частных дома в Кургане

Спасатели локализовали пожар
В Кургане вечером 27 октября на улице Урожайной сотрудники МЧС потушили два частных дома. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.
«Сообщение о возгорании двух домов в частном секторе по улице Урожайная поступило в 20:05. В тушении пожара общей площадью 250 квадратных метров [было] задействовано 35 специалистов и 10 единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МЧС Курганской области».
Уточняется, что пожар в частном секторе удалось локализовать. На месте работают специалисты МЧС, отметили в ведомстве.
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