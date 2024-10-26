26 октября 2024

Спасатели МЧС потушили два частных дома в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели локализовали пожар
Спасатели локализовали пожар Фото:

В Кургане вечером 27 октября на улице Урожайной сотрудники МЧС потушили два частных дома. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе.

«Сообщение о возгорании двух домов в частном секторе по улице Урожайная поступило в 20:05. В тушении пожара общей площадью 250 квадратных метров [было] задействовано 35 специалистов и 10 единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МЧС Курганской области».

Уточняется, что пожар в частном секторе удалось локализовать. На месте работают специалисты МЧС, отметили в ведомстве.

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В Кургане вечером 27 октября на улице Урожайной сотрудники МЧС потушили два частных дома. Об этом сообщили представители МЧС России в регионе. «Сообщение о возгорании двух домов в частном секторе по улице Урожайная поступило в 20:05. В тушении пожара общей площадью 250 квадратных метров [было] задействовано 35 специалистов и 10 единиц техники», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МЧС Курганской области». Уточняется, что пожар в частном секторе удалось локализовать. На месте работают специалисты МЧС, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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