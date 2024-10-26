26 октября 2024

Пермский БК «Парма» завершил серию домашних игр победой над «Самарой»

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Команда добилась победы с минимальным отрывом
Команда добилась победы с минимальным отрывом Фото:

Пермская баскетбольная команда «Парма» одержала победу в домашнем матче с клубом «Самара». Игра завершилась победой пермяков со счетом 92:89.

«Добиваемся огненной победы в домашнем матче с „Самарой“ при поддержке шестого игрока — 92:89. Набираем важные турнирные очки, но не расслабляемся, впереди нас ждет еще много работы!» — сообщили в telegram-канале пермского клуба.

Игра прошла вечером 27 октября на паркете «Молота». После первой четверти счет составил 20:18 в пользу «Пармы». Команда добилась победы с минимальным перевесом.

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Пермская баскетбольная команда «Парма» одержала победу в домашнем матче с клубом «Самара». Игра завершилась победой пермяков со счетом 92:89. «Добиваемся огненной победы в домашнем матче с „Самарой“ при поддержке шестого игрока — 92:89. Набираем важные турнирные очки, но не расслабляемся, впереди нас ждет еще много работы!» — сообщили в telegram-канале пермского клуба. Игра прошла вечером 27 октября на паркете «Молота». После первой четверти счет составил 20:18 в пользу «Пармы». Команда добилась победы с минимальным перевесом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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