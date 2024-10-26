Пермский БК «Парма» завершил серию домашних игр победой над «Самарой»

Команда добилась победы с минимальным отрывом
Пермская баскетбольная команда «Парма» одержала победу в домашнем матче с клубом «Самара». Игра завершилась победой пермяков со счетом 92:89.
«Добиваемся огненной победы в домашнем матче с „Самарой“ при поддержке шестого игрока — 92:89. Набираем важные турнирные очки, но не расслабляемся, впереди нас ждет еще много работы!» — сообщили в telegram-канале пермского клуба.
Игра прошла вечером 27 октября на паркете «Молота». После первой четверти счет составил 20:18 в пользу «Пармы». Команда добилась победы с минимальным перевесом.
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