27 октября 2024

В российском регионе 16 человек заболели сальмонеллезом

СКР: в Оренбургской области 16 человек попали в больницу с сальмонеллезом
© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное Фото:

В Новотроицке, Оренбургской области, 16 человек были госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения заведения общественного питания. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«16 человек госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения общепита в оренбургском Новотроицке», — сообщает ведомство. Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное. Вместе с тем, для подтверждения предварительно выставленного диагноза проводятся необходимые исследования.

Ранее семь петербуржцев заразились сальмонеллезом после употребления курицы-гриль, приобретенной в супермаркете Eurospar. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены серьезные нарушения санитарных норм в цеху.

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В Новотроицке, Оренбургской области, 16 человек были госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения заведения общественного питания. Об этом сообщили в Следственном комитете. «16 человек госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения общепита в оренбургском Новотроицке», — сообщает ведомство. Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное. Вместе с тем, для подтверждения предварительно выставленного диагноза проводятся необходимые исследования. Ранее семь петербуржцев заразились сальмонеллезом после употребления курицы-гриль, приобретенной в супермаркете Eurospar. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены серьезные нарушения санитарных норм в цеху.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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