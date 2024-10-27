В российском регионе 16 человек заболели сальмонеллезом

В Новотроицке, Оренбургской области, 16 человек были госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения заведения общественного питания. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«16 человек госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения общепита в оренбургском Новотроицке», — сообщает ведомство. Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное. Вместе с тем, для подтверждения предварительно выставленного диагноза проводятся необходимые исследования.
Ранее семь петербуржцев заразились сальмонеллезом после употребления курицы-гриль, приобретенной в супермаркете Eurospar. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены серьезные нарушения санитарных норм в цеху.
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В Новотроицке, Оренбургской области, 16 человек были госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения заведения общественного питания. Об этом сообщили в Следственном комитете. «16 человек госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения общепита в оренбургском Новотроицке», — сообщает ведомство. Состояние здоровья госпитализированных удовлетворительное. Вместе с тем, для подтверждения предварительно выставленного диагноза проводятся необходимые исследования. Ранее семь петербуржцев заразились сальмонеллезом после употребления курицы-гриль, приобретенной в супермаркете Eurospar. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены серьезные нарушения санитарных норм в цеху.