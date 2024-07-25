В Петербурге семь человек заразились сальмонеллезом из-за курицы гриль Eurospar

Семь петербуржцев заразились сальмонеллезом после употребления курицы-гриль, приобретенной в супермаркете Eurospar. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
«Пострадавшие купили курицу-гриль в магазине по адресу: пр. Владимирский, д. 19, лит. А, после чего были госпитализированы с признаками сальмонеллеза», — уточняет пресс-служба ведомства. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены серьезные нарушения санитарных норм в цеху по изготовлению кулинарной продукции, что и стало причиной временного его закрытия.
Проверка деятельности супермаркета продолжается, чтобы выявить все обстоятельства произошедшего и предотвратить подобные инциденты в будущем. Ранее уже сообщалось о случаях нарушения санитарных норм в розничных точках продажи продуктов питания, что вызывает обеспокоенность у потребителей и контролирующих органов. Ранее в Москве произошло массовое отравление. Сальмонеллезом заразились 17 человек.
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