25 июля 2024

В Петербурге семь человек заразились сальмонеллезом из-за курицы гриль Eurospar

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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, кура, гриль, куриная тушка
Курицу продавали в в супермаркете Eurospar Фото:

Семь петербуржцев заразились сальмонеллезом после употребления курицы-гриль, приобретенной в супермаркете Eurospar. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

«Пострадавшие купили курицу-гриль в магазине по адресу: пр. Владимирский, д. 19, лит. А, после чего были госпитализированы с признаками сальмонеллеза», — уточняет пресс-служба ведомства. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены серьезные нарушения санитарных норм в цеху по изготовлению кулинарной продукции, что и стало причиной временного его закрытия.

Проверка деятельности супермаркета продолжается, чтобы выявить все обстоятельства произошедшего и предотвратить подобные инциденты в будущем. Ранее уже сообщалось о случаях нарушения санитарных норм в розничных точках продажи продуктов питания, что вызывает обеспокоенность у потребителей и контролирующих органов. Ранее в Москве произошло массовое отравление. Сальмонеллезом заразились 17 человек.

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Семь петербуржцев заразились сальмонеллезом после употребления курицы-гриль, приобретенной в супермаркете Eurospar. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. «Пострадавшие купили курицу-гриль в магазине по адресу: пр. Владимирский, д. 19, лит. А, после чего были госпитализированы с признаками сальмонеллеза», — уточняет пресс-служба ведомства. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены серьезные нарушения санитарных норм в цеху по изготовлению кулинарной продукции, что и стало причиной временного его закрытия. Проверка деятельности супермаркета продолжается, чтобы выявить все обстоятельства произошедшего и предотвратить подобные инциденты в будущем. Ранее уже сообщалось о случаях нарушения санитарных норм в розничных точках продажи продуктов питания, что вызывает обеспокоенность у потребителей и контролирующих органов. Ранее в Москве произошло массовое отравление. Сальмонеллезом заразились 17 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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