В Петербурге семь человек заразились сальмонеллезом из-за курицы гриль Eurospar

26 июля 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Курицу продавали в в супермаркете Eurospar Фото: Александр Мамаев © URA.RU Семь петербуржцев заразились сальмонеллезом после употребления курицы-гриль, приобретенной в супермаркете Eurospar. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. «Пострадавшие купили курицу-гриль в магазине по адресу: пр. Владимирский, д. 19, лит. А, после чего были госпитализированы с признаками сальмонеллеза», — уточняет пресс-служба ведомства. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены серьезные нарушения санитарных норм в цеху по изготовлению кулинарной продукции, что и стало причиной временного его закрытия. Проверка деятельности супермаркета продолжается, чтобы выявить все обстоятельства произошедшего и предотвратить подобные инциденты в будущем. Ранее уже сообщалось о случаях нарушения санитарных норм в розничных точках продажи продуктов питания, что вызывает обеспокоенность у потребителей и контролирующих органов. Ранее в Москве произошло массовое отравление. Сальмонеллезом заразились 17 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь петербуржцев заразились сальмонеллезом после употребления курицы-гриль, приобретенной в супермаркете Eurospar. Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. «Пострадавшие купили курицу-гриль в магазине по адресу: пр. Владимирский, д. 19, лит. А, после чего были госпитализированы с признаками сальмонеллеза», — уточняет пресс-служба ведомства. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены серьезные нарушения санитарных норм в цеху по изготовлению кулинарной продукции, что и стало причиной временного его закрытия. Проверка деятельности супермаркета продолжается, чтобы выявить все обстоятельства произошедшего и предотвратить подобные инциденты в будущем. Ранее уже сообщалось о случаях нарушения санитарных норм в розничных точках продажи продуктов питания, что вызывает обеспокоенность у потребителей и контролирующих органов. Ранее в Москве произошло массовое отравление. Сальмонеллезом заразились 17 человек.