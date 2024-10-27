27 октября 2024

Аналитик Беляев: у ЦБ не получится остановить рост инфляции

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Банк России поднял ключевую ставку до 21% Фото:

Финансовый аналитик Михаил Беляев, представляющий Ассоциацию развития финансовой грамотности, выразил мнение, что Центральный Банк России не сможет остановить рост инфляции только за счет повышения ключевой ставки. Об этом он заявил в интервью информационному агентству URA.RU. Однако, его мнению, российская промышленность способна перенести такие изменения без серьезных потерь.

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«Они действуют по учебнику, правильному учебнику. Но в этой книге нет ответа на то, как победить инфляцию в современной России. Инфляцию можно победить лишь с сильной антимонопольной службой, такой, как, например, в США, от которой у бизнесменов коленки трясутся. Наши же антимонополисты привыкли дежурно отчитываться в стиле „мы спросили, нам ответили“», — рассказал эксперт.

В дополнение к своему основному заявлению, Беляев предложил пересмотреть целевые показатели инфляции. Он уверен, что для российской экономики более реалистичной целью должно стать удержание инфляции на уровне 8%, а не 4%, как это предусмотрено текущей экономической политикой.

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В пятницу Центральный банк России объявил о повышении ключевой процентной ставки до рекордных 21% в год. Вслед за этим решением, большинство российских банков увеличило процентные ставки по депозитам, хотя некоторые финансовые учреждения сохранили их на прежнем уровне.

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Финансовый аналитик Михаил Беляев, представляющий Ассоциацию развития финансовой грамотности, выразил мнение, что Центральный Банк России не сможет остановить рост инфляции только за счет повышения ключевой ставки. Об этом он заявил в интервью информационному агентству URA.RU. Однако, его мнению, российская промышленность способна перенести такие изменения без серьезных потерь. «Они действуют по учебнику, правильному учебнику. Но в этой книге нет ответа на то, как победить инфляцию в современной России. Инфляцию можно победить лишь с сильной антимонопольной службой, такой, как, например, в США, от которой у бизнесменов коленки трясутся. Наши же антимонополисты привыкли дежурно отчитываться в стиле „мы спросили, нам ответили“», — рассказал эксперт. В дополнение к своему основному заявлению, Беляев предложил пересмотреть целевые показатели инфляции. Он уверен, что для российской экономики более реалистичной целью должно стать удержание инфляции на уровне 8%, а не 4%, как это предусмотрено текущей экономической политикой. В пятницу Центральный банк России объявил о повышении ключевой процентной ставки до рекордных 21% в год. Вслед за этим решением, большинство российских банков увеличило процентные ставки по депозитам, хотя некоторые финансовые учреждения сохранили их на прежнем уровне.
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