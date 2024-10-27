Аналитик Беляев: у ЦБ не получится остановить рост инфляции

27 октября 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Финансовый аналитик Михаил Беляев, представляющий Ассоциацию развития финансовой грамотности, выразил мнение, что Центральный Банк России не сможет остановить рост инфляции только за счет повышения ключевой ставки. Об этом он заявил в интервью информационному агентству URA.RU. Однако, его мнению, российская промышленность способна перенести такие изменения без серьезных потерь. «Они действуют по учебнику, правильному учебнику. Но в этой книге нет ответа на то, как победить инфляцию в современной России. Инфляцию можно победить лишь с сильной антимонопольной службой, такой, как, например, в США, от которой у бизнесменов коленки трясутся. Наши же антимонополисты привыкли дежурно отчитываться в стиле „мы спросили, нам ответили“», — рассказал эксперт. В дополнение к своему основному заявлению, Беляев предложил пересмотреть целевые показатели инфляции. Он уверен, что для российской экономики более реалистичной целью должно стать удержание инфляции на уровне 8%, а не 4%, как это предусмотрено текущей экономической политикой. В пятницу Центральный банк России объявил о повышении ключевой процентной ставки до рекордных 21% в год. Вслед за этим решением, большинство российских банков увеличило процентные ставки по депозитам, хотя некоторые финансовые учреждения сохранили их на прежнем уровне.