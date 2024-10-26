Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых. После этого российские банки подняли ставки по вкладам, лишь некоторые оставили их на прежнем уровне. По мнению экспертов, так россиян стимулировали к размещению своих средств на накопительных счетах и срочных депозитах. Какие банки подняли ставки по вкладам и счетам после решения ЦБ и что делать россиянам с деньгами — в материале URA.RU.
Повышение ставок в банках
Некоторые российские банки подняли процентные ставки по вкладам и счетам. Например, Промсвязьбанк ставка поднялась до 22%, а по накопительному счету — до 21%. В Альфа-банке ставка по накопительному вкладу осталась на прежнем уровне и составляет 20%.
В Т-банке ставка по вкладам поднялась до 21%. МКБ повысил ставку по вкладам до 24%, но вкладка по накопительному счету осталась на уровне 20,5%. Сбербанк оставил уровень ставки по вкладу на уровне 20%, по накопительному счету — до 16%.
В Газпромбанке максимальную ставку по вкладу увеличили до 22%, по накопительному счету — до 23%. «МТС Банк» ставка составляет 21,56%. У Совкомбанка ставка по накопительному счету осталась прежней (16%), а по вкладам повысилась до 24%.
Мнение экспертов
Зачем подняли ключевую ставку
«Повышение ключевой ставки стимулирует граждан размещать свои средства на накопительных счетах и срочных депозитах, что в совокупности с замедлением инфляции может стать катализатором укрепления национальной валюты», — заявил начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский РИА «Новости». Это мнение поддерживают и другие специалисты, подчеркивая значимость новой ставки для рынка.
Риск дальнейшего повышения ставки сохраняется. Отмечается, что есть возможность увеличения ставки до 23% к концу текущего года. Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин отметил, что россиянам лучше выбирать короткие депозиты или накопительные счета.
Надо ли перевкладываться
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов порекомендовал инвесторам вложить свободные средства в депозиты на короткий срок с целью последующего перевода на долгосрочные вклады для фиксации высокой доходности. «Если есть свободные средства, думаю, стоит немного подождать реакции банков и разместить их на депозитах сроком 3-6 месяцев, по которым предлагаются наиболее привлекательные условия. А затем, когда появятся сигналы скорого начала смягчения ДКП, можно будет переложить их на долгосрочный депозит, зафиксировав тем самым высокую доходность на продолжительный срок», — считает Додонов.
В поддержку стратегии перераспределения вкладов выступил и главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. По его словам, перекладывать депозит стоит только если он был открыт давно и потерянный процентный доход в случае более раннего закрытия депозита за прошедший и будущий периоды будет меньше, чем полученный процентный доход за будущий период.
Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова посоветовала внимательно подходить к выбору момента для переинвестирования средств, особенно если вклад был открыт на короткий срок. Следует дождаться окончания срока действия текущего вклада, чтобы не потерять начисленные проценты, после чего уже инвестировать в новые депозиты с высокой ставкой.
Ранее Центральный банк (ЦБ) России повысил ключевую процентную ставку до рекордных 21%. Глава регулятор Эльвира Набиуллина отметила возможность повышения ставки еще выше в декабре этого года. По ее словам, ее снижение начнется исключительно при устойчивом снижении инфляции в стране.
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