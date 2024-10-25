ЦБ повысил прогноз по инфляции в России

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Годовая инфляция  итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0—8,5% Фото:

Центральный Банк (ЦБ) повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5%. Об этом регулятор сообщил в пятницу, 25 октября.

«Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0—8,5%», — сообщается на сайте Банка России. В следующем году Центральный Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции с учетом денежно кредитной политики. Показатели могут достигать 4-4,5%.

К концу 2024 года в России наблюдается увеличение стоимости основных продуктов питания и скачок инфляции. За последнюю неделю покупатели заметили новые цены на яйца, молоко, сметану и другие товары в магазинах. Чего ждать гражданам дальше — в материале URA.RU.

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Центральный Банк (ЦБ) повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5%. Об этом регулятор сообщил в пятницу, 25 октября. «Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0—8,5%», — сообщается на сайте Банка России. В следующем году Центральный Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции с учетом денежно кредитной политики. Показатели могут достигать 4-4,5%. К концу 2024 года в России наблюдается увеличение стоимости основных продуктов питания и скачок инфляции. За последнюю неделю покупатели заметили новые цены на яйца, молоко, сметану и другие товары в магазинах. Чего ждать гражданам дальше — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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