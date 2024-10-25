ЦБ повысил прогноз по инфляции в России

25 октября 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Годовая инфляция итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0—8,5% Фото: Анна Майорова © URA.RU Центральный Банк (ЦБ) повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5%. Об этом регулятор сообщил в пятницу, 25 октября. «Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0—8,5%», — сообщается на сайте Банка России. В следующем году Центральный Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции с учетом денежно кредитной политики. Показатели могут достигать 4-4,5%. К концу 2024 года в России наблюдается увеличение стоимости основных продуктов питания и скачок инфляции. За последнюю неделю покупатели заметили новые цены на яйца, молоко, сметану и другие товары в магазинах. Чего ждать гражданам дальше — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк (ЦБ) повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 8-8,5%. Об этом регулятор сообщил в пятницу, 25 октября. «Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0—8,5%», — сообщается на сайте Банка России. В следующем году Центральный Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции с учетом денежно кредитной политики. Показатели могут достигать 4-4,5%. К концу 2024 года в России наблюдается увеличение стоимости основных продуктов питания и скачок инфляции. За последнюю неделю покупатели заметили новые цены на яйца, молоко, сметану и другие товары в магазинах. Чего ждать гражданам дальше — в материале URA.RU.