27 октября 2024
26 октября 2024

В Свердловской области ищут пропавшую девочку из Татарстана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посёлок Сосьва. Свердловская область, заготовка дров, школьница, девочка с телефоном
Пропавшую девочку не видели с 26 октября (архивное фото) Фото:

В Свердловской области может находиться 15-летняя девочка, которая пропала пару дней назад в поселке Карабаш (Республика Татарстан). Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Может находиться в Свердловской области! Пропала Олеся Кулагина, 15 лет (2009 года рождения). Место пропажи: поселок городского типа Карабаш, Бугульминский район, Республика Татарстан. Дата пропажи: с 26 октября ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

На момент пропажи девочка была одета во все черное: толстовку с капюшоном, брюки с бело-зелеными лампасами, ботинки и шапку. Рост пропавшей — 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-коричневые волосы.

Ориентировка на пропавшего подростка
Ориентировка на пропавшего подростка
Фото:

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В Свердловской области может находиться 15-летняя девочка, которая пропала пару дней назад в поселке Карабаш (Республика Татарстан). Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». «Может находиться в Свердловской области! Пропала Олеся Кулагина, 15 лет (2009 года рождения). Место пропажи: поселок городского типа Карабаш, Бугульминский район, Республика Татарстан. Дата пропажи: с 26 октября ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. На момент пропажи девочка была одета во все черное: толстовку с капюшоном, брюки с бело-зелеными лампасами, ботинки и шапку. Рост пропавшей — 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-коричневые волосы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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