В Свердловской области может находиться 15-летняя девочка, которая пропала пару дней назад в поселке Карабаш (Республика Татарстан). Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Может находиться в Свердловской области! Пропала Олеся Кулагина, 15 лет (2009 года рождения). Место пропажи: поселок городского типа Карабаш, Бугульминский район, Республика Татарстан. Дата пропажи: с 26 октября ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
На момент пропажи девочка была одета во все черное: толстовку с капюшоном, брюки с бело-зелеными лампасами, ботинки и шапку. Рост пропавшей — 170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-коричневые волосы.
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