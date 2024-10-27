Михалков дал совет уехавшим из России звездам

Михалков посоветовал уехавшим из России звездам доказать свою нужность стране

28 октября 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Никита Михалков считает, что уехавшие после начала СВО артисты не получили за границей желаемой славы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народный артист России Никита Михалков дал совет покинувшим страну после начала специальной военной операции артистам и простым гражданам. Он порекомендовал им доказать свою нужность стране. «Могу пожелать тем людям, которые уехали, в зависимости от того, почему они уехали: если они были нужны в своей стране, им нужно постараться, чтобы снова стать нужными. Просто так ничего не будет, это жизнь», — приводит слова Михалкова РИА Новости. Комментарий он дал 27 октября на пресс-конференции в Белграде. Кинорежиссер считает, что покинувшие страну деятели культуры не столь популярны за границей. По его словам, звезды это поняли и хотели бы вернуться в Россию. Он также отметил, что поклонники уехавших после начала СВО именитых артистов, увидели, что последние любили не их, а свою славу. Ранее Никита Михалков заявил, что намерен снять фильм о специальной военной операции на Украине. По словам народного артиста, это произойдет после ее завершения. Также он сообщал, что СВО позволила России избежать разложения элит. Михалков отметил, что после начала СВО россияне начали ставить интересы страны выше интересов прочих государств, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист России Никита Михалков дал совет покинувшим страну после начала специальной военной операции артистам и простым гражданам. Он порекомендовал им доказать свою нужность стране. «Могу пожелать тем людям, которые уехали, в зависимости от того, почему они уехали: если они были нужны в своей стране, им нужно постараться, чтобы снова стать нужными. Просто так ничего не будет, это жизнь», — приводит слова Михалкова РИА Новости. Комментарий он дал 27 октября на пресс-конференции в Белграде. Кинорежиссер считает, что покинувшие страну деятели культуры не столь популярны за границей. По его словам, звезды это поняли и хотели бы вернуться в Россию. Он также отметил, что поклонники уехавших после начала СВО именитых артистов, увидели, что последние любили не их, а свою славу. Ранее Никита Михалков заявил, что намерен снять фильм о специальной военной операции на Украине. По словам народного артиста, это произойдет после ее завершения. Также он сообщал, что СВО позволила России избежать разложения элит. Михалков отметил, что после начала СВО россияне начали ставить интересы страны выше интересов прочих государств, пишет «Национальная служба новостей».