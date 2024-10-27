В ХМАО мошенник кинул ножом в девушек, которых не удалось обмануть

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина попытался заставить двух девушек отсканировать QR-код и зарегистрироваться в программе для списания денег. Когда они отказались, мошенник кинул в них складным ножом.
«Сначала этот молодой человек подошел и просил, чтобы мы отсканировали QR-код, якобы будет „подарок“. Одна из нас все-таки отсканировала, чтобы убедиться, что это развод, но он настойчиво уговаривал зарегистрироваться для того, чтобы списались деньги», — написала одна из вартовчанок в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Она также опубликовала кадры, где видно, что мужчина кинул в девушек складным ножом.
По словам югорчанки, они были не первыми к кому подошел мошенник. Получили ли девушки травмы — неизвестно. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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