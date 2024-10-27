27 октября 2024
26 октября 2024
25 октября 2024

В ХМАО мошенник кинул ножом в девушек, которых не удалось обмануть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В югорчанок на улице кинули складной нож
В югорчанок на улице кинули складной нож Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина попытался заставить двух девушек отсканировать QR-код и зарегистрироваться в программе для списания денег. Когда они отказались, мошенник кинул в них складным ножом.

«Сначала этот молодой человек подошел и просил, чтобы мы отсканировали QR-код, якобы будет „подарок“. Одна из нас все-таки отсканировала, чтобы убедиться, что это развод, но он настойчиво уговаривал зарегистрироваться для того, чтобы списались деньги», — написала одна из вартовчанок в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Она также опубликовала кадры, где видно, что мужчина кинул в девушек складным ножом.

По словам югорчанки, они были не первыми к кому подошел мошенник. Получили ли девушки травмы — неизвестно. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина попытался заставить двух девушек отсканировать QR-код и зарегистрироваться в программе для списания денег. Когда они отказались, мошенник кинул в них складным ножом. «Сначала этот молодой человек подошел и просил, чтобы мы отсканировали QR-код, якобы будет „подарок“. Одна из нас все-таки отсканировала, чтобы убедиться, что это развод, но он настойчиво уговаривал зарегистрироваться для того, чтобы списались деньги», — написала одна из вартовчанок в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Она также опубликовала кадры, где видно, что мужчина кинул в девушек складным ножом. По словам югорчанки, они были не первыми к кому подошел мошенник. Получили ли девушки травмы — неизвестно. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...