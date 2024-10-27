Армия РФ признана самой сильнейшей в мире: из чего она состоит, какие задачи стоят перед Минобороны

Российская армия признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report

28 октября 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU Согласно рейтингу, опубликованному журналом US News and World Report, Российская Федерация возглавила список стран с самыми мощными вооруженными силами в мире. Американская армия расположилась на втором месте, а израильские военные силы заняли третью позицию. Вооруженные силы Украины оказались на восьмом месте в данном рейтинге. Также в топ-10 наиболее сильных военных держав мира вошли армии Китая, Южной Кореи, Ирана, Великобритании, Германии и Турции. Как устроена российская армия, какие задачи стоят перед Минобороны — в материале URA.RU. Путин увеличил численность Вооруженных сил России до 1,5 млн военнослужащих Высшим руководителем Вооруженных сил России является президент страны — Владимир Путин. В мирное время главнокомандующий осуществляет общее политическое руководство Вооруженными силами, а в военное — непосредственно руководит ВС и обороной государств. С 1 января 2023 года вступил в силу указ президента об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до двух миллионов 389 тысяч человек, из которых 1,5 миллиона будут военнослужащими. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. «Увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 389 130 единиц. В том числе 1,5 млн военнослужащих», — указывается в тексте документа, подписанного президентом. В Госдуме объяснили это шаг растущими вызовами. Задачи Министерства обороны России Министерство обороны Российской Федерации функционирует как главный орган управления вооруженными силами страны. Оно задействовано в разработке и реализации национальной оборонной политики, а также в регулировании нормативно-правовой базы в секторе обороны. Кроме того, министерство занимается строительством объектов, поддержанием боевой готовности и координацией действий Вооруженных сил. Чем занимается министр обороны Андрей Белоусов назначен министром обороны РФ 14 мая 2024 года Фото: Роман Наумов © URA.RU Министр обороны России назначается президентом страны и подчиняется ему напрямую. Он обладает широким спектром обязанностей, в том числе осуществление контроля за созданием и ликвидацией воинских частей и подразделений до уровня полка. Кроме того, министр предлагает правительству на рассмотрение государственную программу вооружений и руководит стратегическим размещением и применением вооруженных сил на основе указа президента. Сейчас должность министра обороны РФ занимает Андрей Белоусов. Какие задачи выполняет Генеральный штаб ВС России Валерий Герасимов возглавляет Генеральный штаб ВС России Фото: сайт Министерства обороны РФ Генеральный штаб, возглавляемый генералом армии Валерием Герасимовым, является ключевым органом военного управления Министерства обороны Российской Федерации и основной инстанцией оперативного руководства Вооруженными силами. Он отвечает за управление вооруженными силами, организацию планирования национальной обороны, а также за мобилизационную подготовку и проведение мобилизации. На деятельность Генштаба надзор осуществляет министр обороны. В структуру Генштаба входят следующие подразделения: Главное оперативное управление;

Главное управление;

Главное организационно-мобилизационное управление;

Главное управление связи;

Национальный центр управления обороной Российской Федерации;

Управление начальника войск радиоэлектронной борьбы;

Военно-топографическое управление;

Восьмое управление, которое курирует Службу защиты государственной тайны ВС России;

Управление оперативной подготовки;

Архивная служба. Главное оперативное управление (ГОУ) Генштаба занимается планированием военных операций различного масштаба. Кроме того, ГОУ координирует оперативное управление войсками в условиях мира и во время военных действий, участвует в выявлении потенциальных источников внешних угроз безопасности страны и задействовано в разработке Плана обороны Российской Федерации. ВС РФ делятся на виды и рода войск В виды войск входят Сухопутные войска, Военно-морской флот и Воздушно-космические силы. Родов войск два: Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска. Кроме того, Вооруженные силы включают в себя тыл. Войска делятся на формирования Штатная численность Вооруженных сил — больше 2 млн человек Фото: Роман Наумов © URA.RU Самая маленькая тактическая единица — отделение, которым руководит младший сержант или сержант. В него входит от 9 до 13 человек. Остальные формирования структурно похожи на матрешку, например, взвод состоит из нескольких отделений, рота — из нескольких взводов. Самое многочисленное соединение — корпус, включает в себя до 100 тысяч человек под командованием генерал-майора. Всего штатная численность Вооруженных сил — больше 2 миллионов человек, пишет ТАСС. Предельный возраст пребывания на службе для мужчин — 50—60 лет, для женщин — 45 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Согласно рейтингу, опубликованному журналом US News and World Report, Российская Федерация возглавила список стран с самыми мощными вооруженными силами в мире. Американская армия расположилась на втором месте, а израильские военные силы заняли третью позицию. Вооруженные силы Украины оказались на восьмом месте в данном рейтинге. Также в топ-10 наиболее сильных военных держав мира вошли армии Китая, Южной Кореи, Ирана, Великобритании, Германии и Турции. Как устроена российская армия, какие задачи стоят перед Минобороны — в материале URA.RU. Высшим руководителем Вооруженных сил России является президент страны — Владимир Путин. В мирное время главнокомандующий осуществляет общее политическое руководство Вооруженными силами, а в военное — непосредственно руководит ВС и обороной государств. С 1 января 2023 года вступил в силу указ президента об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны до двух миллионов 389 тысяч человек, из которых 1,5 миллиона будут военнослужащими. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. «Увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 389 130 единиц. В том числе 1,5 млн военнослужащих», — указывается в тексте документа, подписанного президентом. В Госдуме объяснили это шаг растущими вызовами. Министерство обороны Российской Федерации функционирует как главный орган управления вооруженными силами страны. Оно задействовано в разработке и реализации национальной оборонной политики, а также в регулировании нормативно-правовой базы в секторе обороны. Кроме того, министерство занимается строительством объектов, поддержанием боевой готовности и координацией действий Вооруженных сил. Министр обороны России назначается президентом страны и подчиняется ему напрямую. Он обладает широким спектром обязанностей, в том числе осуществление контроля за созданием и ликвидацией воинских частей и подразделений до уровня полка. Кроме того, министр предлагает правительству на рассмотрение государственную программу вооружений и руководит стратегическим размещением и применением вооруженных сил на основе указа президента. Сейчас должность министра обороны РФ занимает Андрей Белоусов. Генеральный штаб, возглавляемый генералом армии Валерием Герасимовым, является ключевым органом военного управления Министерства обороны Российской Федерации и основной инстанцией оперативного руководства Вооруженными силами. Он отвечает за управление вооруженными силами, организацию планирования национальной обороны, а также за мобилизационную подготовку и проведение мобилизации. На деятельность Генштаба надзор осуществляет министр обороны. В структуру Генштаба входят следующие подразделения: Главное оперативное управление (ГОУ) Генштаба занимается планированием военных операций различного масштаба. Кроме того, ГОУ координирует оперативное управление войсками в условиях мира и во время военных действий, участвует в выявлении потенциальных источников внешних угроз безопасности страны и задействовано в разработке Плана обороны Российской Федерации. В виды войск входят Сухопутные войска, Военно-морской флот и Воздушно-космические силы. Родов войск два: Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска. Кроме того, Вооруженные силы включают в себя тыл. Самая маленькая тактическая единица — отделение, которым руководит младший сержант или сержант. В него входит от 9 до 13 человек. Остальные формирования структурно похожи на матрешку, например, взвод состоит из нескольких отделений, рота — из нескольких взводов. Самое многочисленное соединение — корпус, включает в себя до 100 тысяч человек под командованием генерал-майора. Всего штатная численность Вооруженных сил — больше 2 миллионов человек, пишет ТАСС. Предельный возраст пребывания на службе для мужчин — 50—60 лет, для женщин — 45 лет.