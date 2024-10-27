Свердловская область вошла в топ регионов РФ по развитию науки и технологий

Свердловская область стала десятым регионом России по темпам роста научно-технического прогресса за последний год. Ее в рейтинге опередили Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская и Московская области, Республика Татарстан, Самарская область, Пермский край, Тульская и Ульяновская области.
«Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года… В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская область, Московская область, Самарская область, Пермский край, Тульская область, Ульяновская область и Свердловская область», — передает РИА «Новости».
По данным исследования, на первую десятку регионов РФ приходится 62% объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг за 2023 год в стране. В топ-10 впервые вошла Тульская область, но развитие науки и технологий упало в Тюменской области, которая покинула список лидеров.
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