27 октября 2024
26 октября 2024

Свердловская область вошла в топ регионов РФ по развитию науки и технологий

Свердловская область стала десятым регионом РФ по научно-техническому развитию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , уральский федеральный университет, высшее образование, химия, наука, урфу, студенты, химическая лаборатория, научная работа, лаборатория органического синтеза, молодой ученый
На Свердловскую область и другие девять регионов в топ-10 приходится 62% инновационных товаров в РФ Фото:

Свердловская область стала десятым регионом России по темпам роста научно-технического прогресса за последний год. Ее в рейтинге опередили Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская и Московская области, Республика Татарстан, Самарская область, Пермский край, Тульская и Ульяновская области.

«Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года… В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская область, Московская область, Самарская область, Пермский край, Тульская область, Ульяновская область и Свердловская область», — передает РИА «Новости».

По данным исследования, на первую десятку регионов РФ приходится 62% объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг за 2023 год в стране. В топ-10 впервые вошла Тульская область, но развитие науки и технологий упало в Тюменской области, которая покинула список лидеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область стала десятым регионом России по темпам роста научно-технического прогресса за последний год. Ее в рейтинге опередили Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская и Московская области, Республика Татарстан, Самарская область, Пермский край, Тульская и Ульяновская области. «Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года… В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская область, Московская область, Самарская область, Пермский край, Тульская область, Ульяновская область и Свердловская область», — передает РИА «Новости». По данным исследования, на первую десятку регионов РФ приходится 62% объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг за 2023 год в стране. В топ-10 впервые вошла Тульская область, но развитие науки и технологий упало в Тюменской области, которая покинула список лидеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...