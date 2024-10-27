Свердловская область вошла в топ регионов РФ по развитию науки и технологий

Свердловская область стала десятым регионом РФ по научно-техническому развитию

28 октября 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

На Свердловскую область и другие девять регионов в топ-10 приходится 62% инновационных товаров в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область стала десятым регионом России по темпам роста научно-технического прогресса за последний год. Ее в рейтинге опередили Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская и Московская области, Республика Татарстан, Самарская область, Пермский край, Тульская и Ульяновская области. «Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года… В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская область, Московская область, Самарская область, Пермский край, Тульская область, Ульяновская область и Свердловская область», — передает РИА «Новости». По данным исследования, на первую десятку регионов РФ приходится 62% объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг за 2023 год в стране. В топ-10 впервые вошла Тульская область, но развитие науки и технологий упало в Тюменской области, которая покинула список лидеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область стала десятым регионом России по темпам роста научно-технического прогресса за последний год. Ее в рейтинге опередили Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская и Московская области, Республика Татарстан, Самарская область, Пермский край, Тульская и Ульяновская области. «Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года… В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская область, Московская область, Самарская область, Пермский край, Тульская область, Ульяновская область и Свердловская область», — передает РИА «Новости». По данным исследования, на первую десятку регионов РФ приходится 62% объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг за 2023 год в стране. В топ-10 впервые вошла Тульская область, но развитие науки и технологий упало в Тюменской области, которая покинула список лидеров.