На выборах в Сейм Литвы победили социал-демократы

28 октября 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Председатель ЛСДП Вилия Блинкявичюте выразила благодарность избирателям за поддержку, отметив значимость изменений для страны Фото: Анна Майорова © URA.RU Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) одержала победу на парламентских выборах и сформирует самую многочисленную фракцию в Сейме Литвы. В первом туре выборов партия уже заняла значительное количество мест, а результаты второго тура укрепили ее лидерство, обеспечив большинство в парламенте. Председатель ЛСДП Вилия Блинкявичюте выразила благодарность избирателям за поддержку, отметив значимость изменений для страны: «Я очень благодарна жителям Литвы, которые так активно отдали свои голоса за нас, социал-демократов. Результаты выборов показали, что жители Литвы хотят перемен, им нужна совершенно иная власть», — сказала Блинкявичюте. Кроме того, ЛСДП планирует создать коалиционное правительство вместе с Демократическим союзом «Во имя Литвы» и Литовским союзом «крестьян» и «зеленых». По предварительным данным, такая коалиция сможет рассчитывать на 70 из 141 места в Сейме. Это дает возможность формирования стабильного правительства, направленного на реализацию обещанных изменений. Первый тур парламентских выборов состоялся 14 октября. Тогда оппозиция одержала победу, пишет MK.RU . 27 октября в Литве состоялся второй тур парламентских выборов в Сейм, который является однопалатным законодательным органом страны. Парламент включает в себя 141 депутатское место, из которых 71 депутат избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, а оставшиеся 70 мандатов распределяются по партийным спискам. Для того чтобы пройти в парламент, партии должны набрать не менее 5% голосов избирателей, а коалиции — не менее 7%. Право голоса имеют почти 2,4 миллиона граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) одержала победу на парламентских выборах и сформирует самую многочисленную фракцию в Сейме Литвы. В первом туре выборов партия уже заняла значительное количество мест, а результаты второго тура укрепили ее лидерство, обеспечив большинство в парламенте. Председатель ЛСДП Вилия Блинкявичюте выразила благодарность избирателям за поддержку, отметив значимость изменений для страны: «Я очень благодарна жителям Литвы, которые так активно отдали свои голоса за нас, социал-демократов. Результаты выборов показали, что жители Литвы хотят перемен, им нужна совершенно иная власть», — сказала Блинкявичюте. Кроме того, ЛСДП планирует создать коалиционное правительство вместе с Демократическим союзом «Во имя Литвы» и Литовским союзом «крестьян» и «зеленых». По предварительным данным, такая коалиция сможет рассчитывать на 70 из 141 места в Сейме. Это дает возможность формирования стабильного правительства, направленного на реализацию обещанных изменений. Первый тур парламентских выборов состоялся 14 октября. Тогда оппозиция одержала победу, пишет MK.RU. 27 октября в Литве состоялся второй тур парламентских выборов в Сейм, который является однопалатным законодательным органом страны. Парламент включает в себя 141 депутатское место, из которых 71 депутат избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, а оставшиеся 70 мандатов распределяются по партийным спискам. Для того чтобы пройти в парламент, партии должны набрать не менее 5% голосов избирателей, а коалиции — не менее 7%. Право голоса имеют почти 2,4 миллиона граждан.