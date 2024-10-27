27 октября 2024
26 октября 2024

Список вакансий в Кургане, где не требуется опыт работы

Курганцам предлагается работать курьерами и водителями
© Служба новостей «URA.RU»
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Для трудоустройства сотрудникам не требуется опыт работы Фото:

Поиск работы в Кургане может быть непростым, особенно с учетом конкуренции, но сайты трудоустройства переполнены вакансиями. URA.RU приводит список вакансий в Кургане, куда можно устроиться без опыта работы.

Работа курьером

Курганцам предлагают работать в доставке продуктов и обещают зарплату от 123 840 до 160 640 рублей на руки. Работодатели пишут про еженедельный доход, бесплатный велосипед и непромокаемую форму, удобное время доставки и бесплатную страховку от несчастных случаев. В это время сотрудник должен доставлять продукты до квартиры покупателя, своевременно оповещать команду о времени выхода на работу, отдыхе и непредвиденных ситуациях.

Помощник машиниста железнодорожно-строительной машины

В обязанности сотрудника входят:

  • Управление строительными машинами различных типов при проведении работ;
  • Контроль исправного состояния и техобслуживания машины;
  • Образование от среднего общего;
  • Отсутствие медицинских противопоказаний;
  • Готовность к командировкам.

Работодатели обещают зарплату от 80 до 170 тысяч рублей до вычета налогов, оформление по ТК РФ, единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей и ежегодную индексацию оплаты труда. Также, как указано в объявлении, обучение сотрудников проводится за счет компании, на период работы предоставляется служебное жилье. Для работников есть программы санаторно-курортного лечения, детский отдых и компенсация оплаты детских дошкольных учреждений и негосударственное пенсионное обеспечение.

Монтажник для наладки системы безопасности

По словам работодателей, сотрудник будет получать от 150 тысяч рублей. В обязанности входит монтаж и обслуживание домофонов, видеонаблюдения и слаботочных систем. Работа будет проходить в Кургане и Курганской области. График работы: 5/2.

Водитель категории Е

Работодатель предлагает сотрудникам удобные графики работы, расширенный полис ДМС, компенсацию дополнительных расходов и регулярное повышение уровня дохода. За месяц работы обещают зарплату до 250 тысяч рублей. Работникам предстоит перевозить грузы по всей России, но для этого важно иметь водительское удостоверение категории E.

Продавец-кассир на АЗС

В требования к работнику входят грамотная речь и знание ПК на уровне уверенного пользователя. Сотрудник должен продавать бензин и товары, работать с клиентами, готовить кофе и еду, выкладывать товары на полках магазинов и поддерживать чистоту. Зарплата: 35-45 тысяч рублей в месяц.

Условия:

  • Сменный график работы;
  • Выплата зарплаты дважды в месяц;
  • Ежемесячные и годовые премии по результатам работы;
  • Участие в конкурсах профессионального мастерства.

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Поиск работы в Кургане может быть непростым, особенно с учетом конкуренции, но сайты трудоустройства переполнены вакансиями. URA.RU приводит список вакансий в Кургане, куда можно устроиться без опыта работы. Курганцам предлагают работать в доставке продуктов и обещают зарплату от 123 840 до 160 640 рублей на руки. Работодатели пишут про еженедельный доход, бесплатный велосипед и непромокаемую форму, удобное время доставки и бесплатную страховку от несчастных случаев. В это время сотрудник должен доставлять продукты до квартиры покупателя, своевременно оповещать команду о времени выхода на работу, отдыхе и непредвиденных ситуациях. В обязанности сотрудника входят: Работодатели обещают зарплату от 80 до 170 тысяч рублей до вычета налогов, оформление по ТК РФ, единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей и ежегодную индексацию оплаты труда. Также, как указано в объявлении, обучение сотрудников проводится за счет компании, на период работы предоставляется служебное жилье. Для работников есть программы санаторно-курортного лечения, детский отдых и компенсация оплаты детских дошкольных учреждений и негосударственное пенсионное обеспечение. По словам работодателей, сотрудник будет получать от 150 тысяч рублей. В обязанности входит монтаж и обслуживание домофонов, видеонаблюдения и слаботочных систем. Работа будет проходить в Кургане и Курганской области. График работы: 5/2. Работодатель предлагает сотрудникам удобные графики работы, расширенный полис ДМС, компенсацию дополнительных расходов и регулярное повышение уровня дохода. За месяц работы обещают зарплату до 250 тысяч рублей. Работникам предстоит перевозить грузы по всей России, но для этого важно иметь водительское удостоверение категории E. В требования к работнику входят грамотная речь и знание ПК на уровне уверенного пользователя. Сотрудник должен продавать бензин и товары, работать с клиентами, готовить кофе и еду, выкладывать товары на полках магазинов и поддерживать чистоту. Зарплата: 35-45 тысяч рублей в месяц. Условия:
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© Служба новостей «URA.RU»
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