Axios: штаб Харрис не допускает Байдена к участию в предвыборных мероприятиях

28 октября 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Харрис считают Байдена «политической обузой» Фото: Official White House / Carlos Fyfe новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис отказывает действующему президенту Джо Байдену в проведении агитационных мероприятий на ее поддержку, несмотря на его желание помочь, сообщает Axios. Это решение было принято на фоне опасений, что ассоциация с Байденом может навредить ее кампании в свете его низких рейтингов одобрения. «Штаб Харрис продолжает отвечать: „Мы свяжемся с вами“» — говорится в материале со ссылкой на источники. Эта фраза подчеркивает нежелание команды Харрис явно отклонять предложения Байдена, но и не демонстрирует готовности привлекать его к активной агитационной деятельности. По данным Axios, в штабе Харрис считают Байдена «политической обузой» на решающем этапе выборной кампании. Однако они стремятся не отказываться от его поддержки напрямую, чтобы не создавать дополнительных напряжений внутри партии. Также стоит отметить, что согласно последним отчетам, рейтинг одобрения Байдена составляет всего 39%, что и объясняет осторожность команды Харрис в использовании его помощи перед выборами. Выборы президента США пойдут в ноябре. Главными претендентами на пост являются Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп. Ране сообщалось, что после выборов Украина может столкнуться с трудностями в получении поддержки от Соединенных Штатов. Предполагается, что в случае победы Трампа «возможности Украины будут значительно ограничены», пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис отказывает действующему президенту Джо Байдену в проведении агитационных мероприятий на ее поддержку, несмотря на его желание помочь, сообщает Axios. Это решение было принято на фоне опасений, что ассоциация с Байденом может навредить ее кампании в свете его низких рейтингов одобрения. «Штаб Харрис продолжает отвечать: „Мы свяжемся с вами“» — говорится в материале со ссылкой на источники. Эта фраза подчеркивает нежелание команды Харрис явно отклонять предложения Байдена, но и не демонстрирует готовности привлекать его к активной агитационной деятельности. По данным Axios, в штабе Харрис считают Байдена «политической обузой» на решающем этапе выборной кампании. Однако они стремятся не отказываться от его поддержки напрямую, чтобы не создавать дополнительных напряжений внутри партии. Также стоит отметить, что согласно последним отчетам, рейтинг одобрения Байдена составляет всего 39%, что и объясняет осторожность команды Харрис в использовании его помощи перед выборами. Выборы президента США пойдут в ноябре. Главными претендентами на пост являются Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп. Ране сообщалось, что после выборов Украина может столкнуться с трудностями в получении поддержки от Соединенных Штатов. Предполагается, что в случае победы Трампа «возможности Украины будут значительно ограничены», пишет RT.