27 октября 2024

Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль атаковал системы в Иране, использовав часть возможностей Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Израильские Военно-воздушные силы провели масштабную атаку на военные объекты Ирана 26 октября, в результате которой был уничтожен весь стратегический оборонный потенциал Исламской республики. Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ», ссылаясь на источники в национальной системе безопасности.

«Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана, все батареи зенитных ракет большой дальности. У Ирана было две таких модели», — сообщает радио. Речь идет о российской системе С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства. В итоге у Ирана сейчас остались собственные батареи систем ближнего действия.

Ранее атаку на объекты Ирана подтвердил глава Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви. По его словам, Израиль применил лишь часть своего военного потенциала. В Иране сообщили, что подобные действия ЦАХАЛ являются большой ошибкой. Власти страны заявили о готовности ответить на действия израильской армии.

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Израильские Военно-воздушные силы провели масштабную атаку на военные объекты Ирана 26 октября, в результате которой был уничтожен весь стратегический оборонный потенциал Исламской республики. Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ», ссылаясь на источники в национальной системе безопасности. «Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана, все батареи зенитных ракет большой дальности. У Ирана было две таких модели», — сообщает радио. Речь идет о российской системе С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства. В итоге у Ирана сейчас остались собственные батареи систем ближнего действия. Ранее атаку на объекты Ирана подтвердил глава Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви. По его словам, Израиль применил лишь часть своего военного потенциала. В Иране сообщили, что подобные действия ЦАХАЛ являются большой ошибкой. Власти страны заявили о готовности ответить на действия израильской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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