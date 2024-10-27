27 октября 2024
26 октября 2024

На Свердловскую область надвигается новый циклон

© Служба новостей «URA.RU»
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С приходом циклона в Екатеринбурге будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя
С приходом циклона в Екатеринбурге будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя Фото:

На Свердловскую область надвигается новый циклон, который, ориентировочно, придет 1 ноября. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральского Гидрометцентра».

«1 ноября, согласно предварительным расчетам, через Пермский край с юго-запада на северо-восток пройдет циклон, под влияние которого попадет западная часть Свердловской области. На крайнем севере и в горнозаводской зоне области выпадут осадки в виде снега (количество осадков 2–5 миллиметров). На юго-западе области и в Екатеринбурге осадки в меньшем количестве будут выпадать в виде мокрого снега и дождя. Юго-восточные районы, скорее всего, останутся вне зоны осадков», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге 28 октября прогнозируются небольшие осадки. С 29 по 31 октября значительных осадков не ожидается. Ночная температура воздуха будет находиться в пределах от -1 до -2 градусов, днем же она составит около +2–4 градусов тепла.

С 28 по 31 октября в регионе прогнозируется переменная облачность. Временами возможны прояснения, а осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются лишь в некоторых районах. Ночью возможен туман. Ожидается западный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температурные показатели ночью будут колебаться от 0 до -5 градусов, а днем столбик термометра может подняться от 0 до +5 градусов.

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На Свердловскую область надвигается новый циклон, который, ориентировочно, придет 1 ноября. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральского Гидрометцентра». «1 ноября, согласно предварительным расчетам, через Пермский край с юго-запада на северо-восток пройдет циклон, под влияние которого попадет западная часть Свердловской области. На крайнем севере и в горнозаводской зоне области выпадут осадки в виде снега (количество осадков 2–5 миллиметров). На юго-западе области и в Екатеринбурге осадки в меньшем количестве будут выпадать в виде мокрого снега и дождя. Юго-восточные районы, скорее всего, останутся вне зоны осадков», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге 28 октября прогнозируются небольшие осадки. С 29 по 31 октября значительных осадков не ожидается. Ночная температура воздуха будет находиться в пределах от -1 до -2 градусов, днем же она составит около +2–4 градусов тепла. С 28 по 31 октября в регионе прогнозируется переменная облачность. Временами возможны прояснения, а осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются лишь в некоторых районах. Ночью возможен туман. Ожидается западный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температурные показатели ночью будут колебаться от 0 до -5 градусов, а днем столбик термометра может подняться от 0 до +5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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