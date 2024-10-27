На Свердловскую область надвигается новый циклон, который, ориентировочно, придет 1 ноября. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральского Гидрометцентра».
«1 ноября, согласно предварительным расчетам, через Пермский край с юго-запада на северо-восток пройдет циклон, под влияние которого попадет западная часть Свердловской области. На крайнем севере и в горнозаводской зоне области выпадут осадки в виде снега (количество осадков 2–5 миллиметров). На юго-западе области и в Екатеринбурге осадки в меньшем количестве будут выпадать в виде мокрого снега и дождя. Юго-восточные районы, скорее всего, останутся вне зоны осадков», — говорится в сообщении.
В Екатеринбурге 28 октября прогнозируются небольшие осадки. С 29 по 31 октября значительных осадков не ожидается. Ночная температура воздуха будет находиться в пределах от -1 до -2 градусов, днем же она составит около +2–4 градусов тепла.
С 28 по 31 октября в регионе прогнозируется переменная облачность. Временами возможны прояснения, а осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются лишь в некоторых районах. Ночью возможен туман. Ожидается западный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температурные показатели ночью будут колебаться от 0 до -5 градусов, а днем столбик термометра может подняться от 0 до +5 градусов.
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