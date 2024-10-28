Совбез ООН обсудит якобы отправку элитных военных Северной Кореи в РФ

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Заседание пройдет 30 октября
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По запросу Украины Совбез ООН проведет заседание 30 октября, на котором обсудит якобы отправку войск КНДР в Россию. Информацию об этом сообщили в представительстве Швейцарии, которая председательствует в Совбезе в октябре. 

«30 октября состоится заседание по поддержанию мира и безопасности на Украине», — цитирует ТАСС сообщение миссии в СБ ООН. При этом ранее Россия запрашивала заседание о поставках западного оружия на Украину и их последствий для мирного решения конфликта. 

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По запросу Украины Совбез ООН проведет заседание 30 октября, на котором обсудит якобы отправку войск КНДР в Россию. Информацию об этом сообщили в представительстве Швейцарии, которая председательствует в Совбезе в октябре.  «30 октября состоится заседание по поддержанию мира и безопасности на Украине», — цитирует ТАСС сообщение миссии в СБ ООН. При этом ранее Россия запрашивала заседание о поставках западного оружия на Украину и их последствий для мирного решения конфликта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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