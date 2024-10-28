Совбез ООН обсудит якобы отправку элитных военных Северной Кореи в РФ

Заседание пройдет 30 октября
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По запросу Украины Совбез ООН проведет заседание 30 октября, на котором обсудит якобы отправку войск КНДР в Россию. Информацию об этом сообщили в представительстве Швейцарии, которая председательствует в Совбезе в октябре.
«30 октября состоится заседание по поддержанию мира и безопасности на Украине», — цитирует ТАСС сообщение миссии в СБ ООН. При этом ранее Россия запрашивала заседание о поставках западного оружия на Украину и их последствий для мирного решения конфликта.
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