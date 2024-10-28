Заблокирован аккаунт верховного лидера Ирана на иврите в соцсети X

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Али Хаменеи раскритиковал действия Израиля и намекнул на возможный ответ со стороны Ирана
Али Хаменеи раскритиковал действия Израиля и намекнул на возможный ответ со стороны Ирана Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите в социальной сети Х был заблокирован. Блокировка произошла после того, как Хаменеи опубликовал сообщение, в котором критиковал действия Израиля и намекал на возможный ответ.

«Аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите в соцсети Х заблокирован», — пишет РИА Новости. Сейчас при попытке доступа к записи появляется уведомление: «Это пост от заблокированного аккаунта».

Ранее иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль допустил стратегическую ошибку, напав на Иран. Он разместил на своей странице в соцсети Х пост, в котором указал, что «сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана».

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Аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите в социальной сети Х был заблокирован. Блокировка произошла после того, как Хаменеи опубликовал сообщение, в котором критиковал действия Израиля и намекал на возможный ответ. «Аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите в соцсети Х заблокирован», — пишет РИА Новости. Сейчас при попытке доступа к записи появляется уведомление: «Это пост от заблокированного аккаунта». Ранее иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль допустил стратегическую ошибку, напав на Иран. Он разместил на своей странице в соцсети Х пост, в котором указал, что «сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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