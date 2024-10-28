Заблокирован аккаунт верховного лидера Ирана на иврите в соцсети X

Аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите в социальной сети Х был заблокирован. Блокировка произошла после того, как Хаменеи опубликовал сообщение, в котором критиковал действия Израиля и намекал на возможный ответ.
«Аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите в соцсети Х заблокирован», — пишет РИА Новости. Сейчас при попытке доступа к записи появляется уведомление: «Это пост от заблокированного аккаунта».
Ранее иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль допустил стратегическую ошибку, напав на Иран. Он разместил на своей странице в соцсети Х пост, в котором указал, что «сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана».
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