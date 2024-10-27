Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о просчете Израиля

28 октября 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

Израиль допустил ошибку, заявил лидер Ирана Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль допустил стратегическую ошибку, напав на Иран. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. «Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана. Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», — отметил Хаменеи. Эти слова подчеркивают решимость Ирана ответить на действия Израиля. Ранее израильские военные силы нанесли удары по военным объектам Ирана, передает «Национальная служба новостей». Согласно информации, опубликованной американским изданием Axios, этот израильский удар серьезно нарушил процесс производства баллистических ракет в Иране. В результате атаки были повреждены 12 планетарных смесителей, которые используются для создания твердого ракетного топлива. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль допустил стратегическую ошибку, напав на Иран. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. «Сионистский режим допустил ошибку и ошибся в своих расчетах относительно Ирана. Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», — отметил Хаменеи. Эти слова подчеркивают решимость Ирана ответить на действия Израиля. Ранее израильские военные силы нанесли удары по военным объектам Ирана, передает «Национальная служба новостей». Согласно информации, опубликованной американским изданием Axios, этот израильский удар серьезно нарушил процесс производства баллистических ракет в Иране. В результате атаки были повреждены 12 планетарных смесителей, которые используются для создания твердого ракетного топлива.